Болельщик Месси оставил предсмертную записку после поражения Аргентины и пропал без вести

Дину Алекс, индийский болельщик нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, после поражения от команды Хорватии (0:3) в матче второго тура ЧМ-2018 оставил предсмертную записку и пропал без вести, сообщает Times of India."В этом мире мне уже ничего не нужно. Я ухожу, чтобы умереть. Никто не несёт ответственности за мою смерть", – говорится в записке 30-летнего фаната.Экстренные службы прочесывают окрестности реки Миначил (штат Керала, Индия), которая протекает неподалеку от дома фаната, но пока безуспешно.По словам родственника, Алекс был интровертом и имел мало друзей. Он следил за всеми важными матчами и был преданным болельщиком Месси. В его дневнике нашли следующую запись: "Месси, я живу ради тебя. Жду, когда ты поднимешь над головой кубок".