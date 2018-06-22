Болельщик Месси оставил предсмертную записку после поражения Аргентины и пропал без вести

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
A1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
A2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
A3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
A4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
B1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
B2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
B3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
B4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
C1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
C2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
C3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
C4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
D1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
D2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
D3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
D4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
E1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
E2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
E3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
E4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
F1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
F2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
F3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
F4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
G1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
G2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
G3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
G4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
H1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
H2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
H3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
H4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Болельщик Месси оставил предсмертную записку после поражения Аргентины и пропал без вести

Дину Алекс, индийский болельщик нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, после поражения от команды Хорватии (0:3) в матче второго тура ЧМ-2018 оставил предсмертную записку и пропал без вести, сообщает Times of India.

"В этом мире мне уже ничего не нужно. Я ухожу, чтобы умереть. Никто не несёт ответственности за мою смерть", – говорится в записке 30-летнего фаната.

Экстренные службы прочесывают окрестности реки Миначил (штат Керала, Индия), которая протекает неподалеку от дома фаната, но пока безуспешно.

По словам родственника, Алекс был интровертом и имел мало друзей. Он следил за всеми важными матчами и был преданным болельщиком Месси. В его дневнике нашли следующую запись: "Месси, я живу ради тебя. Жду, когда ты поднимешь над головой кубок".

"Чемпионат.сом"
Теги: Месси Сборная Аргентины
Вчера, 22:30
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9
(2)
№9 Написал: Faraon (Вчера, 23:58) #
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online

А мало ли в Бразилии Донов Педро?нашел из за чего расстраиваться
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№8 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Жесть


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№7 Написал: dreamcatcher (Вчера, 23:10) #
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Не сотвори себе кумира...
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:03) #
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Болеет за:
«Локомотив»
В Индии его теперь хрен найдешь, уйдет в какую-нибудь секту, даст обет молчания и поминай как звали.

"Месси, я живу ради тебя.

Совсем видимо незачем жить, уехал бы в Испанию, все поближе к кумиру.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Вчера, 22:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
их там миллиард, одним меньше, одним больше


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: dvdw (Вчера, 22:57) #
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Ещё может и поднимет,шансы остались
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 22:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
одни идиотом меньше
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: ЧР Орёл (Вчера, 22:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
если это так, то он ипанутый...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Вчера, 22:38) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Блогер поди какой решил хайпануть.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
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