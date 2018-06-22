Сборная Швейцарии вырвала победу в матче с Сербией

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
A1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
A2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
A3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
A4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
B1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
B2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
B3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
B4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
C1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
C2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
C3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
C4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
D1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
D2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
D3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
D4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
E1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
E2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
E3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
E4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
F1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
F2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
F3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
F4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
G1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
G2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
G3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
G4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
H1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
H2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
H3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
H4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
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Сборная Швейцарии вырвала победу в матче с Сербией

Сборная Сербии проиграла Швейцарии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира.

Чемпионат мира-2018

Группа E. 2-й тур

Стадион: Калининград (Калининград, Россия)

Сербия – Швейцария 1:2

Голы: Митрович, 7, Джака, 54, Шакири, 90

Сербия: Стойкович, Иванович, Коларов, Миленкович, Душко Тошич, Матич, Тадич, Миливоевич, (Радоньич, 86), Милинкович-Савич, Костич, (Ляич, 68), Митрович.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Родригес, Шёр, Аканджи, Джака, Шакири, Бехрами, Джемаили, (Эмболо, 78), Цубер, Сеферович, (Гавранович, 46).

Предупреждения: Милинкович-Савич, 36, Миливоевич, 40, Митрович, 89
Теги: Сборная Сербии Сборная Швейцарии
Вчера, 22:53
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12
(2)
№12 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:57) #
  • +1
  •  (1)

жаль. жаль, жаль..
но швейцарцы молодчики!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№11 Написал: Fint Москва (Вчера, 23:15) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Lokoflesh
Глупейшее поражение Сербии.
За такие действия на 88 минуте Ивановичу нужно в морду дать.

Иванович при первом голе уклонился от летящего в него мяча. Трус не должен выходить в плей-офф, да даже за Зенит он не должен играть!
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№10 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 23:15) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Вылезло бандеровское чмо.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№9 Написал: grisha (Вчера, 23:12) #
  • -11
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Великолепная победа людей !!!!
В этот печальный день должны были проиграть ВСЕ пособники фашизма - но сборная россии не играла
УРААААААААААААААААААААА
ПОБЕДА !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:08) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
с матча.
стадио шикарный.
обстановка фантастическая.
сербы болеют как звери..
швейцарцы- мировые парни.
погода менялась раз десять.

ждём сладкое- Испания-Марокко, Англия-Бельгия.)))


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№7 Написал: dreamcatcher (Вчера, 23:03) #
  • +5
  •  (5)

Сербам не хватило сил на весь матч.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 22:59) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Глупейшее поражение Сербии.
За такие действия на 88 минуте Ивановичу нужно в морду дать.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Вчера, 22:59) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Рубилово. Терпеть не могу такие матчи, если они не касаются своих. Эстетическое восприятие НОЛЬ, что и отличает европейские команды от латинских.
А игра ничейная.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: Alter ego (Вчера, 22:58) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Болел за Сербию, но швейцарцы, надо отдать им должное - молодцы. В концовке у Сербов что то переклинило. Так просрать контратаку. И последний защитник начал метаться, пытаться сделать оффсайд и проипал время
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 22:56) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Во автором тайме сербы физически умерли. Кто их так к ЧМ готовил? Уволили Муслина из-за какого-то пацана, а он играет словно мягкая игрушка. Короче сербы на втором месте после нас по умению создавать себе проблемы. Осталось узнать, умеют ли они героически выбираться из жопы - всего то нужно обыграть Бразилию.
А матч по накалу и игре лучший после зарубы испанцев с португальцами.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: бородач счётная палата (Вчера, 22:56) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо» М
Сербы сами себе проиграли--столько моментов запороть ,да и физика у них никакая ..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: dvdw (Вчера, 22:55) #
  • +6
  •  (6)

У Сербии есть шансы против Бразилии.Будет интересный матч
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
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