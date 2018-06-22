Артем Дзюба: после любого поражения опять начнется

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
A1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
A2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
A3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
A4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
B1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
B2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
B3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
B4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
C1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
C2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
C3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
C4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
D1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
D2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
D3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
D4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
E1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
E2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
E3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
E4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
F1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
F2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
F3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
F4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
G1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
G2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
G3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
G4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
H1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
H2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
H3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
H4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
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Артем Дзюба: после любого поражения опять начнется

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба высказался о выходе сборной России в плей-офф ЧМ-2018.

"Мы до сих пор не до конца осознаем, что сделали. Это исторический момент. Волшебное состояние. Почувствовали уверенность.

Мало кто верил в меня. До последнего надеялся попасть в сборную. Происходящее сейчас – сказочный сон. Безумно счастлив, что вся страна повернулась лицом к футболу. Попросил себя заменить в матче с Египтом, потому что свело две икроножные мышцы. То отпускало, то постреливало. Я понимал, что нужны свежие люди, которые могут выполнять полный объем работы. Нельзя быть эгоистом.

Многие говорят: да это всего лишь Египет, всего лишь Саудовская Аравия. Многие говорили, что мы их не обыграем. Давайте радоваться таким моментам. Это все добротные команды. Задача-минимум выполнена. Если бы мы не вышли из группы, был бы вообще ужас. Сами не знаем своего максимума.

Почему отдал честь Черчесову? Я ему показал, он мне вернул. Запустили челлендж такой. Я отблагодарил его голом.

Понимаем, что Уругвай – команда из суперфутболистов, они играют в топ-клубах. Очень уверенная и наглая сборная. Понимаем, что после любого поражения опять начнется. Для нас будет очень интересное сражение. Хотим проверить свои силы", – описал ситуацию форвард.

Sports.ru
Теги: Дзюба Сборная России
Вчера, 23:13
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6
(1)
№6 Написал: Космос Россия (Вчера, 23:43) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Fint
Цитата: Он_вам_не_димон
Не после любого, а после безвольного

Согласен на все 100%!
Но похоже, что главное достижение Черчесова именно психологический настрой команды на борьбу, плюс к этому хорошая подготовка по физике и мы не нарадуемся на игру своей сборной. Мы должны отдать должное Стасу, он из вчерашних игроков, согласившихся со Слуцким что они г-о-в-н-о, сделал бойцов, похоже они сами себе удивляются, на сколько у них резко повысилась производительность. Только Смолов пока не вышел на свой уровень, но так думаю, что у него отличные от других биоритмы и попозже заиграет также продуктивно... blush

+ Все правильно!
Регистрация: 13.07.2015 [жалоба]
№5 Написал: Fint Москва (Вчера, 23:32) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Он_вам_не_димон
Не после любого, а после безвольного

Согласен на все 100%!
Но похоже, что главное достижение Черчесова именно психологический настрой команды на борьбу, плюс к этому хорошая подготовка по физике и мы не нарадуемся на игру своей сборной. Мы должны отдать должное Стасу, он из вчерашних игроков, согласившихся со Слуцким что они г-о-в-н-о, сделал бойцов, похоже они сами себе удивляются, на сколько у них резко повысилась производительность. Только Смолов пока не вышел на свой уровень, но так думаю, что у него отличные от других биоритмы и попозже заиграет также продуктивно... blush
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Faraon (Вчера, 23:30) #
  • -3
  •  (11)
online

Начнется только у хохлов и обиженных бомжеконей, которые никак не могут смириться что Черчес первый тренер ,который вывел нашу сборную в плей оф ЧМ,нормальные люди радуются выходу нашей команды в плей оф.
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:25) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Сними корону и продолжай вкалывать, теперь верблюдов не будет...дальше и будет ваш уровень виден


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№2 Написал: Он_вам_не_димон (Вчера, 23:20) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Не после любого, а после безвольного
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: нетрал (Вчера, 23:18) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
так не проигрывай..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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