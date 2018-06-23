Рамзан Кадыров присвоил Салаху звание почётного гражданина Чеченской Республики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присвоил полузащитнику сборной Египта Мохамеду Салаху звание почётного гражданина Чеченской Республики."Мохаммад Салах – Почётный гражданин Чеченской Республики! Именно так! Этой ночью я подписал Указ о присвоении великому футболисту, члену сборной Египта и "Ливерпуля" высокого звания.На торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта, я вручил Мохаммаду Салаху копию Указа и нагрудный значок. Это заслуженное звание!Тысячи детей, юношей и лиц старшего возраста получили возможность увидеть одного из лучших игроков мира, пообщаться с ним. Небывалый интерес появился к футболу, хотя в Чечне традиционно всегда любили играть.Мохаммад Салах поблагодарил за удивительно тёплый и хороший приём, прекрасное отношение к команде, отличные условия проживания и тренировок.Я уверен, что наш Клуб "Ахмат" и сборная Египта со временем проведут товарищеский матч в Грозном", - написал Кадыров "Вконтакте".