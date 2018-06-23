Неймар: это были слезы радости и воли к победе

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал, почему расплакался после финального свистка в матче чемпионата мира-2018 против Коста-Рики (2:0)."Не все знают, через что я прошел, чтобы оказаться здесь. Это были слезы радости, преодоления и воли к победе. В моей жизни было нелегко, не будет и теперь! Мечта продолжается, даже не мечта... а цель!" - написал Неймар в инстаграме.