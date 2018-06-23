Генсек футбольного союза Сербии: просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косово

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович прокомментировал поступок полузащитника сборной Швейцарии Джердана Шакири, вышедшего на матч ЧМ-2018 против Сербии в бутсах с изображением флага Косово.Также он заявил, что сербская сторона подаст протест на судейство матча, который обслуживал немецкий рефери Феликс Брих."Перед игрой мы просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косово. Но последовал ответ, что это не является политическим жестом.Мы отправим жалобу в ФИФА на судейство матча. Помимо того эпизода с пенальти было еще множество моментов, которые трактовались против нас", – сказал Шурбатович.Отметим, что Шакири является уроженцем края, независимость которого Сербия не признает.