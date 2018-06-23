Густаво Пойет: Россия должна быть в четвертьфинале

Главный тренер "Бордо" Густаво Пойет заявил, что сборная России должна выйти в 1/4 финала чемпионата мира-2018.– Абсолютно нет. Никто не понимает смысл этого рейтинга, даже люди, которые его составляют. Так что бессмысленно его обсуждать. Не люблю рейтинги. Просто скажу, что Россия должна быть в четвертьфинале. Если вы хотите добраться далеко, то вы не должны концентрироваться на сопернике. Посмотрите на Мексику. Она в первом же туре победила Германию! Но она не думала: "Ох, у нас действующий чемпион мира в первом матче! Что же делать?" Нет, она просто взяла и победила.