Дорожники убрали яму в Нижнем Новгороде, в которой сфотографировались хорватские болельщики

Дорожники заасфальтировали яму в Нижнем Новгороде, в которой сфотографировались хорватские болельщики во время чемпионата мира."Работы начались утром 22 июня, уже к 13.00 они были завершены. Ограждение по периметру площадки и предупреждающие знаки были установлены сразу после поступления сообщения о появлении провала. В указанном месте проходят коммуникации нескольких коммунальных предприятий. Провал был устранен незамедлительно, причина проседания грунта устанавливается", — говорится в сообщении пресс-службы нижегородской компании "Теплоэнерго".