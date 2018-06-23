Дорожники убрали яму в Нижнем Новгороде, в которой сфотографировались хорватские болельщики

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
A1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
A2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
A3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
A4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
B1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
B2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
B3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
B4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
C1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
C2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
C3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
C4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
D1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
D2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
D3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
D4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
E1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
E2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
E3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
E4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
F1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
F2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
F3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
F4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
G1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
G2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
G3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
G4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
H1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
H2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
H3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
H4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Дорожники убрали яму в Нижнем Новгороде, в которой сфотографировались хорватские болельщики

Дорожники заасфальтировали яму в Нижнем Новгороде, в которой сфотографировались хорватские болельщики во время чемпионата мира.

"Работы начались утром 22 июня, уже к 13.00 они были завершены. Ограждение по периметру площадки и предупреждающие знаки были установлены сразу после поступления сообщения о появлении провала. В указанном месте проходят коммуникации нескольких коммунальных предприятий. Провал был устранен незамедлительно, причина проседания грунта устанавливается", — говорится в сообщении пресс-службы нижегородской компании "Теплоэнерго".

ТАСС
Сегодня, 11:06
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7
(2)
№7 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 12:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: junga
Ведь изначально Москва позиционируется как центр мундиаля и перевалочный хаб для болельщиков перемещающихся по городам.

Тык об ем и речь! На манежке места не хватало, когда ЧМ в Японии был - почему никто не подумал? Они сейчас народ официально призывают по кабакам смотреть... Я одно скажу - как Спартак играет в ЛЧ например - у меня в районе в спортбарах за неделю место надо бронировать - куй ты ща в ПН в спортбаре сядешь


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: junga Сочи (Сегодня, 12:50) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Египетский вернблюм
БЛД, они 10 лет готовились к чемпионату - и даже в столице сраную фан-зону сделать не смогли!!!


Для Москвы очевидно можно было и две фан зоны сделать, даже 3. Ведь изначально Москва позиционируется как центр мундиаля и перевалочный хаб для болельщиков перемещающихся по городам.


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
№5 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 12:15) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Власти Москвы попросили воздержаться от посещения фан-зоны у МГУ
Фестиваль болельщиков ФИФА в Москве пользуется неимоверной популярностью у гостей и жителей столицы: ежедневно на площадку на Воробьевых горах приходят десятки тысяч посетителей. В связи с этим в целях комфортного и безопасного пребывания болельщиков организаторы вынуждены частично либо полностью перекрывать вход на площадку в дни проведения особо рейтинговых матчей, добавили в пресс-службе ведомства. Подобные меры были приняты дважды – 14 и 19 июня во время проведения матчей сборной России против команд Саудовской Аравии и Египта.

БЛД, они 10 лет готовились к чемпионату - и даже в столице сраную фан-зону сделать не смогли!!!


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:55) #
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  •  (3)

причина проседания грунта устанавливается"

))
Дураки и дороги, господа. Причина в этом и никак иначе. Привет лизоблюдам от власти.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 11:25) #
  • +1
  •  (5)

Жаль что болелы скоро уедут! Глядишь так бы все дороги привели в порядок!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 11:12) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sergey3709
Так бы везде


И всегда!
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:10) #
  • +3
  •  (3)

Так бы везде
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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