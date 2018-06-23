Игроки сборной Испании получат награды за спасение птицы во время матча

Футболисты сборной Испании Жерар Пике и Иско получат награды за спасение птицы во время чемпионата мира в России, сообщает Daily Mail.Во время первого тайма матча Испания – Марокко произошла трогательная сцена. Маленькая птица оказалась на газоне в середине поля, но ее заметили Пике и Иско. Они подняли птицу с газона и выпустили.Сообщается, что футболисты получат награды от организации, ведущей борьбу за права животных под названием "Люди за этичное обращение с животными" (PETA).