Аргентинские болельщики пропустили матч с Хорватией, приехав в Великий Новгород вместо Нижнего

Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|A1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|A2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|A3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|A4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|B1
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|B2
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|B3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|B4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|C1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|C2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|C3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|C4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|D1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|D2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|D3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|D4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|E1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|E2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|E3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|E4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|F1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|F2
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|F3
|Германия
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|F4
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|G1
|Бельгия
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|G2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|G3
|Тунис
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|G4
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|H1
|Сенегал
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|H2
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|H3
|Польша
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|H4
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
Опрос:
Как сыграет Россия с Уругваем?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:26
Аргентинские болельщики пропустили матч с Хорватией, приехав в Великий Новгород вместо Нижнего (3)
Аргентинские болельщики пропустили матч с Хорватией, приехав в Великий Новгород вместо Нижнего (3)
11:06
Дорожники убрали яму в Нижнем Новгороде, в которой сфотографировались хорватские болельщики (7)
Дорожники убрали яму в Нижнем Новгороде, в которой сфотографировались хорватские болельщики (7)
10:04
Гранит Джака о своем жесте: это не сигнал Сербии, он для Косово, где родились мои родители (2)
Гранит Джака о своем жесте: это не сигнал Сербии, он для Косово, где родились мои родители (2)
08:43
Генсек футбольного союза Сербии: просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косово (2)
Генсек футбольного союза Сербии: просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косово (2)
02:01
Вице-президент федерации футбола Сербии: не понимаю, зачем нам нужен VAR, если это не работает (5)
Вице-президент федерации футбола Сербии: не понимаю, зачем нам нужен VAR, если это не работает (5)
Вчера, 23:27
Василий Уткин: ко мне ни у кого претензий по работе нет, у Первого канала в том числе (8)
Василий Уткин: ко мне ни у кого претензий по работе нет, у Первого канала в том числе (8)
Вчера, 23:24
Балканское убийство: Шакири и Джака передали привет Сербии (5)
Балканское убийство: Шакири и Джака передали привет Сербии (5)
Вчера, 23:13
Артем Дзюба: после любого поражения опять начнется (15)
Артем Дзюба: после любого поражения опять начнется (15)
Вчера, 22:53
Сборная Швейцарии вырвала победу в матче с Сербией (16)
Сборная Швейцарии вырвала победу в матче с Сербией (16)
Вчера, 22:42
"Реал" официально объявил о трансфере украинского вратаря (14)
"Реал" официально объявил о трансфере украинского вратаря (14)
Вчера, 22:30
Болельщик Месси оставил предсмертную записку после поражения Аргентины и пропал без вести (10)
Болельщик Месси оставил предсмертную записку после поражения Аргентины и пропал без вести (10)
Вчера, 22:16
Три незадействованные на ЧМ тренировочные базы будут введены в эксплуатацию до конца года
Три незадействованные на ЧМ тренировочные базы будут введены в эксплуатацию до конца года
Вчера, 21:37
Габриэл Жезус: Неймара нужно ценить, а не критиковать (2)
Габриэл Жезус: Неймара нужно ценить, а не критиковать (2)
Вчера, 21:21
Наставник сборной Нигерии: с Аргентиной будем играть на победу (1)
Наставник сборной Нигерии: с Аргентиной будем играть на победу (1)
Вчера, 21:11
Ахмед Муса: если получится, вернусь в ЦСКА. Если бы не ЦСКА, я бы не попал на чемпионат мира (15)
Ахмед Муса: если получится, вернусь в ЦСКА. Если бы не ЦСКА, я бы не попал на чемпионат мира (15)
Вчера, 20:55
Новый викинг ЦСКА. Через его зону пришёл решающий гол Мусы (11)
Новый викинг ЦСКА. Через его зону пришёл решающий гол Мусы (11)
Вчера, 20:51
Тьяго Силва: здорово, что удалось забить два мяча в концовке (1)
Тьяго Силва: здорово, что удалось забить два мяча в концовке (1)
Вчера, 20:24
Дарио Срна покинул "Шахтер" (1)
Дарио Срна покинул "Шахтер" (1)
Вчера, 20:15
Сербия – Швейцария: стали известны стартовые составы
Сербия – Швейцария: стали известны стартовые составы
Вчера, 19:56
Сборная Нигерии благодаря дублю Мусы выиграла у Исландии (35)
Сборная Нигерии благодаря дублю Мусы выиграла у Исландии (35)
Вчера, 19:42
Плачь, плачь. Танцуй, танцуй.
Плачь, плачь. Танцуй, танцуй.
Аргентинские болельщики пропустили матч с Хорватией, приехав в Великий Новгород вместо Нижнего
Два болельщика сборной Аргентины, прилетевшие в Россию на матчи своей команды на ЧМ-2018, по ошибке прибыли в Великий Новгород вместо Нижнего.
"Когда в четверг утром мы вышли из поезда в Великом Новгороде, то заметили, что нет людей, слишком спокойно, в городе нет фанатов, иностранцев, кажется что-то не то. Начали искать стадион, но не нашли и тогда поняли, что приехали не туда.
Было трудно, больно осознавать, что я сейчас не на стадионе, не могу кричать, поддерживать свою команду. Это то же самое, если бы я смотрел матч дома в Аргентине.
Когда Аргентина проиграла, я думал, что все, конец, настроение упало, ни о чем не хотелось больше думать. Но Нигерия, обыгравшая Исландию, дала нам шанс, еще не все потеряно", – рассказал болельщик Эктор Альберсен.
Аргентинцы, год копившие деньги на поездку в Россию, были вынуждены смотреть игру своей команды против Хорватии (0:3) в одном из баров Великого Новгорода.
Сообщается, что позже заблудившихся иностранных гостей нашли региональные власти, которые организовали туристам экскурсию по городу – показали Кремль и другие местные достопримечательности.
Сюжет о приехавших не туда болельщиках попал на местное ТВ и в соцсети, в результате чего люди начали узнавать аргентинцев по национальному флагу, с которым они гуляют по городу.
ТАСС
"Когда в четверг утром мы вышли из поезда в Великом Новгороде, то заметили, что нет людей, слишком спокойно, в городе нет фанатов, иностранцев, кажется что-то не то. Начали искать стадион, но не нашли и тогда поняли, что приехали не туда.
Было трудно, больно осознавать, что я сейчас не на стадионе, не могу кричать, поддерживать свою команду. Это то же самое, если бы я смотрел матч дома в Аргентине.
Когда Аргентина проиграла, я думал, что все, конец, настроение упало, ни о чем не хотелось больше думать. Но Нигерия, обыгравшая Исландию, дала нам шанс, еще не все потеряно", – рассказал болельщик Эктор Альберсен.
Аргентинцы, год копившие деньги на поездку в Россию, были вынуждены смотреть игру своей команды против Хорватии (0:3) в одном из баров Великого Новгорода.
Сообщается, что позже заблудившихся иностранных гостей нашли региональные власти, которые организовали туристам экскурсию по городу – показали Кремль и другие местные достопримечательности.
Сюжет о приехавших не туда болельщиках попал на местное ТВ и в соцсети, в результате чего люди начали узнавать аргентинцев по национальному флагу, с которым они гуляют по городу.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.