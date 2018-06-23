Аргентинские болельщики пропустили матч с Хорватией, приехав в Великий Новгород вместо Нижнего

Два болельщика сборной Аргентины, прилетевшие в Россию на матчи своей команды на ЧМ-2018, по ошибке прибыли в Великий Новгород вместо Нижнего."Когда в четверг утром мы вышли из поезда в Великом Новгороде, то заметили, что нет людей, слишком спокойно, в городе нет фанатов, иностранцев, кажется что-то не то. Начали искать стадион, но не нашли и тогда поняли, что приехали не туда.Было трудно, больно осознавать, что я сейчас не на стадионе, не могу кричать, поддерживать свою команду. Это то же самое, если бы я смотрел матч дома в Аргентине.Когда Аргентина проиграла, я думал, что все, конец, настроение упало, ни о чем не хотелось больше думать. Но Нигерия, обыгравшая Исландию, дала нам шанс, еще не все потеряно", – рассказал болельщик Эктор Альберсен.Аргентинцы, год копившие деньги на поездку в Россию, были вынуждены смотреть игру своей команды против Хорватии (0:3) в одном из баров Великого Новгорода.Сообщается, что позже заблудившихся иностранных гостей нашли региональные власти, которые организовали туристам экскурсию по городу – показали Кремль и другие местные достопримечательности.Сюжет о приехавших не туда болельщиках попал на местное ТВ и в соцсети, в результате чего люди начали узнавать аргентинцев по национальному флагу, с которым они гуляют по городу.