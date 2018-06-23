Аргентинские болельщики пропустили матч с Хорватией, приехав в Великий Новгород вместо Нижнего

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
A1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
A2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
A3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
A4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
B1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
B2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
B3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
B4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
C1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
C2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
C3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
C4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
D1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
D2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
D3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
D4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
E1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
E2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
E3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
E4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
F1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
F2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
F3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
F4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
G1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
G2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
G3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
G4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
H1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
H2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
H3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
H4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Аргентинские болельщики пропустили матч с Хорватией, приехав в Великий Новгород вместо Нижнего

Два болельщика сборной Аргентины, прилетевшие в Россию на матчи своей команды на ЧМ-2018, по ошибке прибыли в Великий Новгород вместо Нижнего.

"Когда в четверг утром мы вышли из поезда в Великом Новгороде, то заметили, что нет людей, слишком спокойно, в городе нет фанатов, иностранцев, кажется что-то не то. Начали искать стадион, но не нашли и тогда поняли, что приехали не туда.

Было трудно, больно осознавать, что я сейчас не на стадионе, не могу кричать, поддерживать свою команду. Это то же самое, если бы я смотрел матч дома в Аргентине.

Когда Аргентина проиграла, я думал, что все, конец, настроение упало, ни о чем не хотелось больше думать. Но Нигерия, обыгравшая Исландию, дала нам шанс, еще не все потеряно", – рассказал болельщик Эктор Альберсен.

Аргентинцы, год копившие деньги на поездку в Россию, были вынуждены смотреть игру своей команды против Хорватии (0:3) в одном из баров Великого Новгорода.

Сообщается, что позже заблудившихся иностранных гостей нашли региональные власти, которые организовали туристам экскурсию по городу – показали Кремль и другие местные достопримечательности.

Сюжет о приехавших не туда болельщиках попал на местное ТВ и в соцсети, в результате чего люди начали узнавать аргентинцев по национальному флагу, с которым они гуляют по городу.

ТАСС
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 11:26
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3
(2)
№3 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 12:34) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Для сведения болельщиков Нигерии и Аргентины: Санкт-Петербург есть еще и в США, во Флориде... smile
Может и у поляков никакого Сусанина не было?


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Alter ego (Сегодня, 12:32) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: verhdon27
Не исключаю, что некоторые болельщики могут попасть вместо Ростова на Дону в Ростов Великий, хотя волонтеров на этом чемпионате больше чем болельщиков.

Уже было в новостях. Если неприятность может произойти - она обязательно произойдет
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:17) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Не исключаю, что некоторые болельщики могут попасть вместо Ростова на Дону в Ростов Великий, хотя волонтеров на этом чемпионате больше чем болельщиков.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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