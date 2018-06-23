Деле Алли тренируется в общей группе перед матчем с Панамой

Все 23 футболиста сборной Англии принимают участие в тренировке команды за день до матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Панамы.Полузащитник Деле Алли, получивший повреждение бедра в матче против сборной Туниса, вернулся в общую группу в субботу во время утренней тренировки перед вылетом в Нижний Новгород.