Сборная Португалии проводит тренировку без Жоау Моутинью

Сборная Португалии проводит тренировку на базе команды в подмосковном Кратове без полузащитника Жоау Моутинью. Сообщается, что футболист простудился.В заключительном матче группового этапа португальские футболисты встретятся со сборной Ирана (25 июня, Саранск).