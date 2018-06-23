Игрокам сборной Уругвая перед игрой с Россией поставили ультиматум

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Таберес поставил своей команде ультиматум.После победы над Саудовской Аравией (1:0) главный тренер прокомментировал следующий матч сборной."Уругвай должен выиграть у России или умереть", — сказал Таберес, отмечая важность заключительного матча группового этапа с Россией. Встреча состоится 25 июня в Самаре. Только результат этого матча определит, с какого места из группы А выйдет Уругвай."Матч с Россией очень важен для нас. Мы хотим победить. Матч с россиянами не будет исключением. Мы играем на высоком уровне, мы в хорошей форме. Нам надо продолжать работать и бороться за первое место в группе", — добавил специалист.Сборная Уругвая сыграла два победных матча: с Египтом (1:0) и с Саудовской Аравией (1:0). Эти победы обеспечили команде место в плей-офф чемпионата мира. Команда занимает вторую строчку в таблице, уступая сборной России по разнице мячей