Игрокам сборной Уругвая перед игрой с Россией поставили ультиматум

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
A1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
A2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
A3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
A4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
B1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
B2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
B3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
B4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
C1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
C2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
C3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
C4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
D1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
D2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
D3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
D4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
E1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
E2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
E3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
E4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
F1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
F2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
F3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
F4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
G1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
G2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
G3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
G4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
H1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
H2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
H3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
H4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
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Игрокам сборной Уругвая перед игрой с Россией поставили ультиматум

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Таберес поставил своей команде ультиматум.

После победы над Саудовской Аравией (1:0) главный тренер прокомментировал следующий матч сборной.

"Уругвай должен выиграть у России или умереть", — сказал Таберес, отмечая важность заключительного матча группового этапа с Россией. Встреча состоится 25 июня в Самаре. Только результат этого матча определит, с какого места из группы А выйдет Уругвай.

"Матч с Россией очень важен для нас. Мы хотим победить. Матч с россиянами не будет исключением. Мы играем на высоком уровне, мы в хорошей форме. Нам надо продолжать работать и бороться за первое место в группе", — добавил специалист.

Сборная Уругвая сыграла два победных матча: с Египтом (1:0) и с Саудовской Аравией (1:0). Эти победы обеспечили команде место в плей-офф чемпионата мира. Команда занимает вторую строчку в таблице, уступая сборной России по разнице мячей

Sport24
Теги: Сборная Уругвая Сборная России
Сегодня, 12:27
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6
(1)
№6 Написал: grisha (Сегодня, 12:51) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бриг
Есть ли у сборной характер...

Чаво, чаво ?
У каго, у каго ? )))))))))))))))))))))))))))))))
Это же говно - а у говна есть только вонь
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 12:50) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если проиграют, им расстрельную команду прислать?
Ну а наши, сдается мне, звезду уже поймали. Судя по Дзюбе. Или по дебилу Смолову


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 12:46) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А мы, как бы ни сыграли, всё равно останемся под подозрением... Или "сопернику было не надо", или "даже с немотивированным соперником ничего не смогли"...


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 12:42) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
[quote=Бриг]Этот матч покажет, на что реально способна наша сборная...Есть ли у сборной характер...[/quot
ЭТОТ матч для НАС проходной....ГЛАВНОЕ
это 1/8 я...
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:40) #
  • +1
  •  (1)

Характер вроде как есть, хватит ли мастерства?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 12:35) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Этот матч покажет, на что реально способна наша сборная...Есть ли у сборной характер...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
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