Власти Москвы просят болельщиков не переполнять фан-зону на Воробьёвых горах

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|A1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|A2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|A3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|A4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|B1
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|B2
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|B3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|B4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|C1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|C2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|C3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|C4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|D1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|D2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|D3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|D4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|E1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|E2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|E3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|E4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|F1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|F2
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|F3
|Германия
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|F4
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|G1
|Бельгия
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|G2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|G3
|Тунис
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|G4
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|H1
|Сенегал
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|H2
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|H3
|Польша
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|H4
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
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Власти Москвы просят болельщиков не переполнять фан-зону на Воробьёвых горах
Руководитель Департамента безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников призвал болельщиков не переполнять фан-зону ЧМ-2018 на Воробьёвых горах во избежание опасных ситуаций.
"Несмотря на то что улицы центра Москвы и фан-зоны в настоящее время работают с перегрузкой, еле вмещая гостей города и москвичей, которые с удовольствием принимают участие в праздниках, система безопасности столицы работает без нареканий, и за прошедшие дни чемпионата не было зафиксировано значительных происшествий.
Однако, прошу обратить внимание, что в настоящее время площадка фан-зоны на Воробьёвых горах, которая предполагает комфортное размещение 25 тыс. участников, испытывает значительную перегрузку. Здесь регулярно собирается огромное число футбольных болельщиков. В случае переполненности фан-зоны могут возникнуть ситуации риска для вашего здоровья и окружающих. Не подвергайте себя опасности!
В городе установлены дополнительные экраны, трансляции матчей идут практически во многих гостиницах, во всех кафе и ресторанах города. Это делается, в том числе для того, чтобы атмосфера праздника была доступна каждому, во всех районах города, а также для того, чтобы рассредоточить группы болельщиков для недопущения давки и дискомфорта.
Искренне надеемся на ваше понимание и благодарим каждого жителя Москвы за вклад в общее дело проведения чемпионата мира по футболу 2018 года", - цитирует Черникова "Интерфакс".
"Несмотря на то что улицы центра Москвы и фан-зоны в настоящее время работают с перегрузкой, еле вмещая гостей города и москвичей, которые с удовольствием принимают участие в праздниках, система безопасности столицы работает без нареканий, и за прошедшие дни чемпионата не было зафиксировано значительных происшествий.
Однако, прошу обратить внимание, что в настоящее время площадка фан-зоны на Воробьёвых горах, которая предполагает комфортное размещение 25 тыс. участников, испытывает значительную перегрузку. Здесь регулярно собирается огромное число футбольных болельщиков. В случае переполненности фан-зоны могут возникнуть ситуации риска для вашего здоровья и окружающих. Не подвергайте себя опасности!
В городе установлены дополнительные экраны, трансляции матчей идут практически во многих гостиницах, во всех кафе и ресторанах города. Это делается, в том числе для того, чтобы атмосфера праздника была доступна каждому, во всех районах города, а также для того, чтобы рассредоточить группы болельщиков для недопущения давки и дискомфорта.
Искренне надеемся на ваше понимание и благодарим каждого жителя Москвы за вклад в общее дело проведения чемпионата мира по футболу 2018 года", - цитирует Черникова "Интерфакс".
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