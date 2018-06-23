Власти Москвы просят болельщиков не переполнять фан-зону на Воробьёвых горах

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
A1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
A2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
A3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
A4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
B1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
B2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
B3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
B4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
C1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
C2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
C3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
C4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
D1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
D2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
D3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
D4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
E1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
E2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
E3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
E4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
F1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
F2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
F3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
F4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
G1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
G2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
G3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
G4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
H1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
H2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
H3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
H4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Власти Москвы просят болельщиков не переполнять фан-зону на Воробьёвых горах

Руководитель Департамента безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников призвал болельщиков не переполнять фан-зону ЧМ-2018 на Воробьёвых горах во избежание опасных ситуаций.

"Несмотря на то что улицы центра Москвы и фан-зоны в настоящее время работают с перегрузкой, еле вмещая гостей города и москвичей, которые с удовольствием принимают участие в праздниках, система безопасности столицы работает без нареканий, и за прошедшие дни чемпионата не было зафиксировано значительных происшествий.

Однако, прошу обратить внимание, что в настоящее время площадка фан-зоны на Воробьёвых горах, которая предполагает комфортное размещение 25 тыс. участников, испытывает значительную перегрузку. Здесь регулярно собирается огромное число футбольных болельщиков. В случае переполненности фан-зоны могут возникнуть ситуации риска для вашего здоровья и окружающих. Не подвергайте себя опасности!

В городе установлены дополнительные экраны, трансляции матчей идут практически во многих гостиницах, во всех кафе и ресторанах города. Это делается, в том числе для того, чтобы атмосфера праздника была доступна каждому, во всех районах города, а также для того, чтобы рассредоточить группы болельщиков для недопущения давки и дискомфорта.

Искренне надеемся на ваше понимание и благодарим каждого жителя Москвы за вклад в общее дело проведения чемпионата мира по футболу 2018 года", - цитирует Черникова "Интерфакс".
Сегодня, 14:31
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№3 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 15:05) #
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online

Цитата: Paul



мозгов не хватило вторую сделать в тушино

Никто не поедет, там свинарником аж за МКАД несет.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№2 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 14:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Paul
мозгов не хватило вторую сделать

Делов на полдня работы - экраны подвезти да подключить и палатки с огородкой.


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Paul (Сегодня, 14:40) #
  • -1
  •  (3)

мозгов не хватило вторую сделать в тушино


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Зенит
Регистрация: 16.12.2007 [жалоба]
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