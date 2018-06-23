Гарет Саутгейта: СМИ должны решить, хотят они нам помогать или нет

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал утечку списка стартового состава национальной команды на матч второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Панамы (24 июня). Напомним, из-за ошибки помощника главного тренера Стива Холланда СМИ удалось получить список игроков, которые выйдут на поле с первых минут."Конечно, если мы даём сопернику возможность узнать стартовый состав команды на игру, это проблема для нас. И я думаю, наши средства массовой информации должны решить, хотят ли они помогать своей команде или нет", — приводит слова Саутгейта AFP.