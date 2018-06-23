Министерство безопасности Аргентины: спасибо за помощь в поиске нарушителей

Директор футбольного отдела министерства безопасности Аргентины Гильермо Мадеро выразил благодарность в адрес российских полицейских, которые помогли оперативно вычислить аргентинских фанатов, напавших на гражданина Хорватии и избивших его.Напомним, нападение произошло в Нижнем Новгороде, где сборные Аргентины и Хорватии (0:3) играли в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018. После инцидента был сформирован штаб, в который вошли сотрудники службы безопасности и российские полицейские, которые, изучив записи камер видеонаблюдения, смогли найти нападавших."Отличная работа команды, которая помогла вычислить нарушителей, напавших на хорватского болельщика. Спасибо вам за преданность и труд!" — написал Мадеро на странице в "Твиттере".