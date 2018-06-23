Рагнар Сигурдссон должен восстановиться к матчу со сборной Хорватии

Защитник сборной Исландии и "Ростова" Рагнар Сигурдссон должен восстановиться к заключительному матчу группового этапа чемпионата мира против команды Хорватии, сообщил пресс-атташе исландской команды Омар Смарасон.Сигурдссон получил удар коленом в голову от нигерийского нападающего Ахмеда Мусы в матче группового турнира в субботу. После оказания помощи защитник с перебинтованной головой ненадолго продолжил матч, однако впоследствии был заменен."Рагнар провел сегодня утром легкую тренировку. Он должен восстановиться к следующему матчу", - сказал Смарасон.