Сантьяго Ариас: хотим обыграть Польшу и показать, что мы достойны этого

Футболист сборной Колумбии Сантьяго Ариас посетил пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов.- Все мы отдаем себе отчет, что все матчи сложные, в прошлый раз у нас были проблемы с реализацией, сейчас думаем о Польше, хотим выиграть и показать, что мы достойны этого.- У них есть масса сильных сторон, и у Роберта, и у других игроков. У нас есть план, мы будем следовать ему, важно выигрывать дуэли, если это получится, то достигнем нужного результата. Мы стараемся изучить то, что все они делают, у них есть Левандовски, но и у нас тоже есть отличные игроки. К Левандовски нужно приклеиться и опекать его. Надеемся, что нам удастся добить победы.- Мы с самого начала знали, что все хотят начать с победы, но с точки зрения психологии наша команда готова, нынешняя цель – выйти в следующий этап, мы на 100% привержены победе.