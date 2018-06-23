Хосе Нестор Пекерман: возможно, исход матча с Польшей решит один мяч

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Нестор Пекерман поделился ожиданиями от матча с Польшей, передает корреспондент- На мундиале отдыхать не приходится, у нас очень равная по силам группа, все матчи сложные для всех 4 команд, это данность. Мы плохо начали, необходимо преодолеть это и показать наилучший результат, забить голы, сохранять баланс на поле, не терять концентрацию в ключевые моменты.В первую очередь, мы играем 11 на 11, во-вторых, мы будем полагаться на игроков, которые на момент начала мундиаля не были готовы, а это важные футболисты, в-третьих, необходимо восстановить уверенность в себе, она нужна для победы, не нужно зацикливаться на том, что произошло, в-четвертых, должна быть гармония в команде.- Это очень важный игрок для нас, он в хорошей форме, показал себя достойно на тренировке, с Японией неплохо вышел на замену, в последние дни он работал над недостатками.- Это очень хорошая команда, надежная, у них были отличные товарищеские матчи, у Навалки есть индивидуально сильные игроки, у которых замечательная физика и техника. Это команда, обладающая большим весом в футболе. В матче с Сенегалом прошли странные вещи, все могут ошибаться, в том числе и мы. Это будет сложный соперник для нас.- Мы работаем от одного дня к другому, Кристиан – игрок, обладающий преемственностью, он немало времени восстанавливаться, мы рассчитывали на него. Но у нас сложная ситуация, мы не можем допустить ошибку на столь важной позиции, может, сможет сыграть, а может, нет, главное – интересы команды.- Это будет матч, в котором обе команды будут пытаться выиграть, стоит ожидать высокой интенсивности, нужно выйти с хорошим настроем и бережено относиться к шансам. Возможно, исход матча решит один мяч. Редко удается переломить ход матча, как вчера, когда Швйейария одержала волевую победу, но таких игр не так много.