Хосе Нестор Пекерман: возможно, исход матча с Польшей решит один мяч

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|A1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|A2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|A3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|A4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|B1
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|B2
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|B3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|B4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|C1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|C2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|C3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|C4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|D1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|D2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|D3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|D4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|E1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|E2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|E3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|E4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|F1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|F2
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|F3
|Германия
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|F4
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|G1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|G2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|G3
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|G4
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|H1
|Сенегал
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|H2
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|H3
|Польша
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|H4
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Полная таблица
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Хосе Нестор Пекерман: возможно, исход матча с Польшей решит один мяч
Главный тренер сборной Колумбии Хосе Нестор Пекерман поделился ожиданиями от матча с Польшей, передает корреспондент Rusfootball.info.
- На мундиале отдыхать не приходится, у нас очень равная по силам группа, все матчи сложные для всех 4 команд, это данность. Мы плохо начали, необходимо преодолеть это и показать наилучший результат, забить голы, сохранять баланс на поле, не терять концентрацию в ключевые моменты.
- Каких изменений стоит ждать?
В первую очередь, мы играем 11 на 11, во-вторых, мы будем полагаться на игроков, которые на момент начала мундиаля не были готовы, а это важные футболисты, в-третьих, необходимо восстановить уверенность в себе, она нужна для победы, не нужно зацикливаться на том, что произошло, в-четвертых, должна быть гармония в команде.
- Каково состояние Хамеса?
- Это очень важный игрок для нас, он в хорошей форме, показал себя достойно на тренировке, с Японией неплохо вышел на замену, в последние дни он работал над недостатками.
- Что вы можете сказать о Польше?
- Это очень хорошая команда, надежная, у них были отличные товарищеские матчи, у Навалки есть индивидуально сильные игроки, у которых замечательная физика и техника. Это команда, обладающая большим весом в футболе. В матче с Сенегалом прошли странные вещи, все могут ошибаться, в том числе и мы. Это будет сложный соперник для нас.
- Сыграет ли Сапата завтра?
- Мы работаем от одного дня к другому, Кристиан – игрок, обладающий преемственностью, он немало времени восстанавливаться, мы рассчитывали на него. Но у нас сложная ситуация, мы не можем допустить ошибку на столь важной позиции, может, сможет сыграть, а может, нет, главное – интересы команды.
- Ваше мнение о новых технологиях?
- Это будет матч, в котором обе команды будут пытаться выиграть, стоит ожидать высокой интенсивности, нужно выйти с хорошим настроем и бережено относиться к шансам. Возможно, исход матча решит один мяч. Редко удается переломить ход матча, как вчера, когда Швйейария одержала волевую победу, но таких игр не так много.
- На мундиале отдыхать не приходится, у нас очень равная по силам группа, все матчи сложные для всех 4 команд, это данность. Мы плохо начали, необходимо преодолеть это и показать наилучший результат, забить голы, сохранять баланс на поле, не терять концентрацию в ключевые моменты.
- Каких изменений стоит ждать?
В первую очередь, мы играем 11 на 11, во-вторых, мы будем полагаться на игроков, которые на момент начала мундиаля не были готовы, а это важные футболисты, в-третьих, необходимо восстановить уверенность в себе, она нужна для победы, не нужно зацикливаться на том, что произошло, в-четвертых, должна быть гармония в команде.
- Каково состояние Хамеса?
- Это очень важный игрок для нас, он в хорошей форме, показал себя достойно на тренировке, с Японией неплохо вышел на замену, в последние дни он работал над недостатками.
- Что вы можете сказать о Польше?
- Это очень хорошая команда, надежная, у них были отличные товарищеские матчи, у Навалки есть индивидуально сильные игроки, у которых замечательная физика и техника. Это команда, обладающая большим весом в футболе. В матче с Сенегалом прошли странные вещи, все могут ошибаться, в том числе и мы. Это будет сложный соперник для нас.
- Сыграет ли Сапата завтра?
- Мы работаем от одного дня к другому, Кристиан – игрок, обладающий преемственностью, он немало времени восстанавливаться, мы рассчитывали на него. Но у нас сложная ситуация, мы не можем допустить ошибку на столь важной позиции, может, сможет сыграть, а может, нет, главное – интересы команды.
- Ваше мнение о новых технологиях?
- Это будет матч, в котором обе команды будут пытаться выиграть, стоит ожидать высокой интенсивности, нужно выйти с хорошим настроем и бережено относиться к шансам. Возможно, исход матча решит один мяч. Редко удается переломить ход матча, как вчера, когда Швйейария одержала волевую победу, но таких игр не так много.
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