Хосе Нестор Пекерман: возможно, исход матча с Польшей решит один мяч

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
A1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
A2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
A3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
A4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
B1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
B2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
B3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
B4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
C1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
C2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
C3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
C4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
D1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
D2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
D3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
D4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
E1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
E2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
E3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
E4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
F1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
F2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
F3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
F4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
G1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
G2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
G3 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
G4 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
H1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
H2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
H3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
H4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица

Опрос:

Как сыграет Россия с Уругваем?
Показать все опросы

Новости партнеров

Хосе Нестор Пекерман: возможно, исход матча с Польшей решит один мяч

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Нестор Пекерман поделился ожиданиями от матча с Польшей, передает корреспондент Rusfootball.info.

- На мундиале отдыхать не приходится, у нас очень равная по силам группа, все матчи сложные для всех 4 команд, это данность. Мы плохо начали, необходимо преодолеть это и показать наилучший результат, забить голы, сохранять баланс на поле, не терять концентрацию в ключевые моменты.

- Каких изменений стоит ждать?

В первую очередь, мы играем 11 на 11, во-вторых, мы будем полагаться на игроков, которые на момент начала мундиаля не были готовы, а это важные футболисты, в-третьих, необходимо восстановить уверенность в себе, она нужна для победы, не нужно зацикливаться на том, что произошло, в-четвертых, должна быть гармония в команде.

- Каково состояние Хамеса?

- Это очень важный игрок для нас, он в хорошей форме, показал себя достойно на тренировке, с Японией неплохо вышел на замену, в последние дни он работал над недостатками.

- Что вы можете сказать о Польше?

- Это очень хорошая команда, надежная, у них были отличные товарищеские матчи, у Навалки есть индивидуально сильные игроки, у которых замечательная физика и техника. Это команда, обладающая большим весом в футболе. В матче с Сенегалом прошли странные вещи, все могут ошибаться, в том числе и мы. Это будет сложный соперник для нас.

- Сыграет ли Сапата завтра?

- Мы работаем от одного дня к другому, Кристиан – игрок, обладающий преемственностью, он немало времени восстанавливаться, мы рассчитывали на него. Но у нас сложная ситуация, мы не можем допустить ошибку на столь важной позиции, может, сможет сыграть, а может, нет, главное – интересы команды.

- Ваше мнение о новых технологиях?

- Это будет матч, в котором обе команды будут пытаться выиграть, стоит ожидать высокой интенсивности, нужно выйти с хорошим настроем и бережено относиться к шансам. Возможно, исход матча решит один мяч. Редко удается переломить ход матча, как вчера, когда Швйейария одержала волевую победу, но таких игр не так много.
Теги: Сборная Колумбии Сборная Польши
Сегодня, 17:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.