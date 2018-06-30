Аксель Витсель: Бельгия и Россия - лучшие? Я с лучшей командой пока не встречался

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился мнением о разгроме Туниса (5:2) в матче ЧМ-2018.- Я ещё не встречался с лучшей командой турнира. А пять голов - это всего лишь статистика. Мы пока двигаемся от матча к матчу. Рассчитываем ещё прибавить.- Фантастика! Мы провели мощную встречу, но, надеюсь, продолжим в том же духе и дальше.