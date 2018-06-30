Гжегож Крыховяк: с Колумбией надеемся сыграть лучше, чем с Сенегалом

Полузащитник Сборной Польши Гжегож Крыховяк в преддверии матча чемпионата мира с Колумбией отметил, что команда будет играть в свой футбол, передает корреспондент- Обе команды оказались в аналогичной ситуации, обе команды проиграли в первом матче, хотя надеялись на три очка. Завтра мы надеемся сыграть лучше, чем в первом туре. Колумбийская команда имеет массу хороших игроков, Хамес в том числе, но мы акцентируем внимание на своей игре, мы готовы показать лучший футбол. Тогда мы пропустили два гола после своих ошибок, надеемся, что такого не произойдет, - сказал хавбек.