Мацей Рыбус: последние дни думали только о Колумбии

Полузащитник сборной Польши Мацей Рыбус высказался о предстоящем поединке с Колумбией."В нашей команде мы говорили о Сенегале, у нас было немного свободного времени, когда улетали из Москвы. Обсудили ошибки, пытались понять, что сделали не так, но в последние дни думали только о Колумбии", - сказал игрок "Локомотива".