Арбитры из Сенегала будут работать на матче Россия - Уругвай

Стали известны имена арбитров на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018 между сборными Уругвая и России, сообщает пресс-служба ФИФА.Главным судьёй назначен сенегалец Маланг Дьедиу, ассистентами будут его соотечественники — Джибриль Камара и Эль-Хаджи Самба. Резервным арбитром выступит Бамлак Тессема из Эфиопии.Матч Уругвай - Россия состоится в Самаре 25 июня.