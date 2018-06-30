Ведран Чорлука награжден медалью за 100 матчей в составе сборной Хорватии

Защитник "Локомотива" и сборной Хорватии Ведран Чорлука награжден медалью за сто матчей, проведенных в составе национальной команды.Для 32-летнего защитника матч группового этапа чемпионата мира против Аргентины стал сотым в составе сборной Хорватии.