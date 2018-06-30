Гарет Саутгейт: хотим показать, что Англия способна играть в разных стилях

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура ЧМ-2018 с национальной командой Панамы."Мы смотрим на соперника, их принципы игры, тактический подход. Но мы склонны не слишком сосредотачиваться на отдельных персоналиях. Важно, чтобы игроки понимали, где могут возникнуть проблемы, на что нужно обращать внимание.Для нас ситуация в группе складывается хорошо, но мы хотим сосредоточиться на нашей игре. Мы хотим совершенствовать себя и показать людям, что Англия – это команда, которая может играть в разных стилях", - цитирует Саутгейта пресс-служба ФИФА.