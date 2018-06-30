Джефферсон Фарфан останется в московской клинике на ночь

Нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан, который потерял сознание во время тренировки национальной команды, останется в московской клинике на предстоящую ночь, сообщает Elcomercio.Отмечается, что Фарфан находится в стабильном состоянии и чувствует себя бодро.