Троим английским фанатам запретили посещать игры из-за антисемитских песен на ЧМ

Троим болельщикам сборной Англии запретили посещать футбольные матчи за антисемитские высказывания, сообщает Sky News.Причиной такого решения стало видео, на котором фанаты пели песни антисемитского содержания и демонстрировали нацистские приветствия во время чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в России.Теперь один из болельщиков не сможет посещать футбольные матчи на протяжении пяти лет. В настоящее время британская полиция продолжает устанавливать личности людей, которые попали на видео.