Тони Кроос на 95-й минуте голом со штрафного принес Германии победу над Швецией

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
4 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
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Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Тони Кроос на 95-й минуте голом со штрафного принес Германии победу над Швецией

Сборная Германии Сочи в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира обыграла Швецию.

Чемпионат мира-2018

Группа F. 2-й тур

Стадион: Фишт (Сочи, Россия)

Германия – Швеция 2:1

Голы: Тойвонен, 33, Ройс, 50, Кроос, 90+5

Германия: Нойер, Киммих, Боатенг, Рюдигер, Хектор, (Брант 88), Руди, (Гюндоган, 32), Кроос, Дракслер, (Гомес, 46), Мюллер, Ройс, Вернер.

Швеция: Ольсен, Люстиг, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль, Классон, (Дурмаз, 78), Форсберг, Тойвонен, (Гвидетти, 82), Берг, (Исаак, 90).

Предупреждения: Экдаль, 56, Боатенг, 81

Удаление: Боатенг, 83
Теги: Сборная Германии Сборная Швеции
Сегодня, 22:56
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28
(3)
№28 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 23:42) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Хитрый Лис
Кого вытащили?
Так то да, судье видимо очень не хотелось проигрыша Германии.

Совершенно верно! Именно по этому при скользком счете 1:1 судья оставил Германию в меньшинстве, удалив немца (черного немца!) в конце матча.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№27 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:24) #
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online

Цитата: ЗИЙК
Если щведы выиграют у мексиканцев,а немцы у корейцев,у кого больше шансов ?

У немцев естественно. Натюрлих.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№26 Написал: XazJr Москва (Сегодня, 23:16) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Vlad-ОБЖ 66,
Если бы Немцы играли в первой игре, или не пропустили в этой, то можно сказать , что Шведы виноваты, а из-за рейтинга FIFA тащить команду не правильно
Регистрация: 23.06.2018 [жалоба]
№25 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 23:14) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XazJr
Вытащили Немцов за уши

Кого вытащили?
Так то да, судье видимо очень не хотелось проигрыша Германии.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№24 Написал: spiri (Сегодня, 23:13) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
не совсем справедливо,но это футбол!! flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№23 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 23:13) #
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  •  (6)

Цитата: XazJr
Вытащили Немцов за уши судьи, 7 минут добавить, это просто беспредел!

шведы сами виноваты..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№22 Написал: XazJr Москва (Сегодня, 23:11) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Вытащили Немцов за уши судьи, 7 минут добавить, это просто беспредел!
Регистрация: 23.06.2018 [жалоба]
№21 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 23:09) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Lokoflesh
Немцы красавцы, было бы страшной несправеливостью что они не обыграли бы шведов.
Германию с выходом в 1/8 финала, а шведам придется теперь обыгрывать мексиканцев.


В этой группе,в случае победы Швеции над Мексикой,
может создаться интересная ситуация,когда придётся
считать не только разницу забитых и пропущенных
голов в матчах между тремя,набравшими одинаковое
количество очков,но и забитые голы в этих матчах,
если и этого не хватит,то и общие показатели во всех
матчах.
Короче,в этом сам чёрт не разберётся...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№20 Написал: ЗИЙК (Сегодня, 23:09) #
  • +2
  •  (2)

Если щведы выиграют у мексиканцев,а немцы у корейцев,у кого больше шансов ?
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№19 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 23:09) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Кроос - это чудо ... !!! Его индивидуальное мастерство тащит Германию дальше и не дало свалится в футбольную пропасть .....
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№18 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:09) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Помните ЧЕ92, немцы нам тоже в конце со штрафного, так же в эту девятину забили, а ведь вели 1-0, Добровольский с пенальти забил.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№17 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:08) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Заслуженно...дастишь фантастишь


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№16 Написал: Плакса Миртл Кировск (Сегодня, 23:06) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Вот так. Валять дурня весь матч,и выиграть "на флажке". Дойчи ист дойчи. smile
Регистрация: 5.04.2015 [жалоба]
№15 Написал: нетрал (Сегодня, 23:06) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
пшек теперь у немцев бесплатное пиво может год хлебать .. прогнулся ..мерзота такая..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№14 Написал: лад USSR (Сегодня, 23:06) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Бестолочь Дурмаза выпустили на замену и не объяснили, что нарушать правила вблизи своей штрафной площади нарушать нельзя - немцы накажут. Что и последовало.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№13 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 23:04) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Немного жаль шведов. Поражения они не заслужили. Вот когда можно вспомнить неназначенный пенальти...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№12 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 23:03) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
РостовПапа,
Исправил то что хотел написать


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№11 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:01) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Немцы красавцы, было бы страшной несправеливостью что они не обыграли бы шведов.
Германию с выходом в 1/8 финала, а шведам придется теперь обыгрывать мексиканцев.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№10 Написал: РостовПапа (Сегодня, 23:00) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: P.V.
Выручка и дисциплина - немецкий менталитет! Залог успеха!

Какая там выручка? Колеса
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:00) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Вот хорваты, когда третий аргентиносам забивали в конце, как школьников раскатали. А шведы, пеньки, две атаки 5 в 2 не смогли. Потому что вышли в автобус играть и сохранять приемлемый счет, даже против десяти, и были заслуженно наказаны.
Молодцы гансы!


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 23:00) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Шволочи! Заразы! Но ведь как их с победой не поздравить - в этом матче немцы показали, что такое футбол! Не на уровне дриблинга или статистики - этот матч был матчем команД


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 23:00) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Сука судья и этот бородач,один не поставил чистый пенальти,другой взял сфолил,фрицы мать вашу отскочили.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№6 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 23:00) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Нормально. Шведам и так сильно долго перло. Не хватало еще германцев потерять
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 22:59) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
ройс)) они нанюханые КРООООС
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:58) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Выучка и дисциплина - немецкий менталитет! Залог успеха!


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№3 Написал: РостовПапа (Сегодня, 22:58) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Зажиленная победа
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№2 Написал: АБВ М (Сегодня, 22:58) #
  • 0
  •  (4)

Теперь они станут Чемпионами !
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:57) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Какой Ройс, пьянь......???
Новостник, хорош бухать, это у нас Алые паруса! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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