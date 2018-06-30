Гарри Линекер: футбол это простая игра, где немцы в конце умудряются каким-то чертовским образом победить

Football is a simple game, 22 men chase the ball for 82 minutes and the Germans get a player sent off so 21 men chase the ball for 13 minutes and at the end the Germans somehow fucking win. — Gary Lineker (@GaryLineker) June 23, 2018

Экс-нападающий сборной Англии Гарри Линекер прокомментировал победу сборной Германии над Швецией:- Футбол это простая игра. 22 человека в течении 82 минут гоняют мяч, после чего один из немцев удаляется, и на протяжении следующих 13 минут его гоняет 21 человек, и при этом Германия каким-то чертовским образом умудряется победить.