Эммануэль Пети: Месси - один из лучших игроков в истории, но он не лидер

Бывший полузащитник "Барселоны" Эммануэль Пети раскритиковал форварда каталонцев Лионеля Месси и его сборную Аргентины."Месси — не лидер. Он не Роналду в этом плане. Месси – один из лучших игроков в истории, но он должен проявить этот менталитет. Ему нужно проснуться! Когда в "Барселоне" всё идет хорошо, он потрясающий игрок. Но мы видели в Лиге чемпионов: когда что-то складывается не в их пользу, он может раствориться на поле. Месси нет. Он не бегает, а ходит. Его не волнует мяч.Вся аргентинская команда своим видом показывала, что у них нет уверенности, нет доверия друг к другу. Исходя из увиденного не думаю, что Аргентина пройдёт дальше. Мы помним многие команды Аргентины с великими игроками в прошлом, но эта команда от них очень далека. Они выглядят ужасно", — приводит слова Пети Goal.