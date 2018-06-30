Форсберг: в матче против Мексики нам нужно лучше распоряжаться мячом, но у нас хорошие шансы на выход в плей-офф

Полузащитник сборной Швеции по футболу Эмиль Форсберг ответил на вопросы журналистапосле поражения от сборной Германии во 2-м туре группового этапа чемпионата мира (1:2).- Я думаю, что в матче против Мексики мы будем больше владеть мячом. Нам нужно будет сыграть лучше, чем сегодня. На мой взгляд, у нас будут хорошие шансы пройти в следующий раунд, но нам нужно лучше использовать свои моменты и распоряжаться мячом.- Я думаю, что никто ничего не говорил, было очень больно проиграть, не было смысла ничего говорить. В раздевалке стояла тишина, все мы прекрасно понимали, как тяжело проигрывать такие матчи. И мы понимали, что нет смысла ничего говорить. Сегодня мы будем расстроены результатом, но уже завтра начнём готовиться к матчу с Мексикой.- Я наслаждаюсь каждым мгновением, проведённым здесь. Возможно, это – шанс всей жизни. Нам нужно наслаждаться им.