Йоахим Лёв: гол Крооса – удача

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|4
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|C1
|-:-
|D2
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|A1
|-:-
|B2
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|B1
|-:-
|A2
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|D1
|-:-
|C2
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|E1
|-:-
|F2
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|F1
|-:-
|E2
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|H1
|-:-
|G2
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|A1|B2
|-:-
|C1|D2
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|E1|F2
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|F1|E2
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|B1|A2
|-:-
|D1|C2
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Йоахим Лёв: гол Крооса – удача
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал победу над национальной командой Швеции (2:1) в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.
"Мне понравилось то, что мы не задёргались, не начали паниковать после пропущенного гола. Говорили о том, что нужно активно перемещать мяч и двигаться самим, чтобы шведы немного устали и начали оставлять нам свободные зоны. Наша тактика сработала.
Во втором тайме было очень сильное давление. Да, мы не смогли реализовать пару верных голевых моментов, однако отмечу командный дух. Мы ни на мгновение не теряли надежду. Сборная Германии не только отыгралась, но и смогла вырвать победу. Конечно, гол в дополнительное время — это в определённой степени удача. Но его бы не было без нашей веры в свои силы.
Шведы были недовольны жестами моего штаба в конце матча? Странно это слышать. Мы были очень довольны, что забили победный гол, были на седьмом небе. Но никаких особых жестов я не видел", - цитирует Лёва "Чемпионат.сом".
"Мне понравилось то, что мы не задёргались, не начали паниковать после пропущенного гола. Говорили о том, что нужно активно перемещать мяч и двигаться самим, чтобы шведы немного устали и начали оставлять нам свободные зоны. Наша тактика сработала.
Во втором тайме было очень сильное давление. Да, мы не смогли реализовать пару верных голевых моментов, однако отмечу командный дух. Мы ни на мгновение не теряли надежду. Сборная Германии не только отыгралась, но и смогла вырвать победу. Конечно, гол в дополнительное время — это в определённой степени удача. Но его бы не было без нашей веры в свои силы.
Шведы были недовольны жестами моего штаба в конце матча? Странно это слышать. Мы были очень довольны, что забили победный гол, были на седьмом небе. Но никаких особых жестов я не видел", - цитирует Лёва "Чемпионат.сом".
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