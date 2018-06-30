Федерация футбола Перу: результаты обследования Фарфана благоприятные

Вчера, 23 июня, форвард сборной Перу и московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан получил травму головы во время тренировки национальной команды в Химках."Во время тренировки Фарфан получил черепно-мозговую травму в результате столкновения с вратарём.Сразу после получения повреждения футболист был переведён в клинику, где были проведены все соответствующие медицинские исследования.Как отметил врач сборной Перу Хулио Сегура, результаты обследования являются благоприятными для игрока.По медицинским показаниям Фарфан на данный момент останется в клинике, чтобы за его здоровьем могли проследить", — говорится в заявлении Федерации футбола Перу.