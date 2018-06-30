Тренер сборной Швеции: немцы начали праздновать прямо у нас на глазах. Нельзя так себя вести

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал поражение от Германии во втором матче ЧМ-2018 (1:2)."Немцы начали праздновать прямо у нас на глазах. На нашей лавке многие взбешены. Я был очень зол. Когда матч кончается, ты жмешь руки и уходишь. Нельзя вести себя так, как повели себя немцы.О тактике сейчас сложно говорить. Во мне столько всего сейчас кипит. Не хочу никого не обвинять, но на Берге мог бы быть пенальти. А немцы не так много создали. Мне сейчас сложно анализировать. Это худший финал игры в моей карьере.Гол забили очень поздно, мы были очень уставшими. Мы потеряли мяч в момент, когда могли создать хороший шанс. Этот штрафной – невероятное инидвидуальное достижение.Я сам не видел момент с пенальти. Но люди на моей лавки сказали что это точно пенальти, я доверю их суждениям. Судья даже ничего не проверял", – сказал Андерссон.