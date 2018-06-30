Рамзан Кадыров вручил Салаху футболку "Ахмата"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на торжественном ужине в честь сборной Египта вручил полузащитнику Мохамеду Салаху игровую футболку "Ахмата"."Я дал торжественный ужин в честь сборной Египта по футболу. За чашкой чая, слушая чеченские национальные мелодии и наблюдая, как виртуозно танцуют наши ансамбли, мы прекрасно провели время.Президент египетской футбольной ассоциации Хани Абу Рида отметил, что много было препятствий на пути выбора сборной страны, решившей базироваться в Грозном. Он от имени всех игроков, тренерского штаба выразил благодарность руководству Чечни и чеченскому народу за исключительно радушный приём, хорошие условия для тренировок и отдыха. "Чечня навсегда останется в наших сердцах", — сказал Хани Абу Рида.Я своим Указом присвоил египетскому игроку, члену сборной Египта и "Ливерпуля" Мохаммаду Салаху звание "Почётный гражданин ЧР", а также преподнёс в дар футболку нашего Клуба "Ахмат". Обе стороны выразили пожелание в будущем провести товарищеский матч между египетской сборной и футбольным Клубом "Ахмат", — написал Кадыров "Вконтакте".