Лионель Месси выберет состав сборной Аргентины на матч с Нигерией

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Рикардо Джусти после разговора с генеральным менеджером Ассоциации футбола Аргентины Хорхе Бурручагой заявил, что выбор стартового состава команды на матч с Нигерией в третьем туре группового этапа чемпионата мира - 2018 будет сделан игроками сборной, а не главным тренером Хорхе Сампаоли. Решение примут лидеры команды Лионель Месси и Хавьер Маскерано."Игроки будут выбирать стартовый состав, это факт. Если Сампаоли хочет присутствовать на скамейке запасных во время игры, он может это сделать. Если нет — без проблем", - цитирует Джусти Daily Mail.Аргентинцы после двух туров на турнире в России занимают четвертое место в группе D, набрав 1 очко.