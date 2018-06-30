Лионель Месси выберет состав сборной Аргентины на матч с Нигерией

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
4 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Лионель Месси выберет состав сборной Аргентины на матч с Нигерией

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Рикардо Джусти после разговора с генеральным менеджером Ассоциации футбола Аргентины Хорхе Бурручагой заявил, что выбор стартового состава команды на матч с Нигерией в третьем туре группового этапа чемпионата мира - 2018 будет сделан игроками сборной, а не главным тренером Хорхе Сампаоли. Решение примут лидеры команды Лионель Месси и Хавьер Маскерано.

"Игроки будут выбирать стартовый состав, это факт. Если Сампаоли хочет присутствовать на скамейке запасных во время игры, он может это сделать. Если нет — без проблем", - цитирует Джусти Daily Mail.

Аргентинцы после двух туров на турнире в России занимают четвертое место в группе D, набрав 1 очко.
Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 13:30
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№10 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 14:01) #
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online

вот из-за этого у них сборная и дно, потому что рулит оборзевший игрок
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№9 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 13:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Назначили бы сразу Месси и не парили всем мозги
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№8 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 13:56) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну если тренер полное дно. что еще делать?


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:55) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пока в Аргентине не поймут что корень бед сборной в этом мальчике с гигантоманией и не вышвырнут его ловить команде нечего.Когда тренер вынужден целовать в попу особенного Месси и спрашивать у него разрешения на приглашение игроков это отдает явным идиотизмом.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№6 Написал: romazab romazab (Сегодня, 13:45) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Месси не такой уж лучший, гном ипучий. Хоть обосритесь все специ, но с Роналдо его и нех ствить пчдом. Последний и клуб и сборную тащит, а гном, фуй сосет и губой тресет.


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Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:45) #
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online

Для пущего эффекта хорошо бы Сампаоли завязать глаза и руки за спиной тоже связать. И нет никаких у нас проблем-с. А что, а вдруг? Кстати может и сработать. Это футбол(с).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 13:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Т.е и Нигерии просрут)) Лавры Шрека, в задницу загнавшего МЮ - примерно так же - аутисту покоя не дают!
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник, И дело не пойдет на лад.


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: Батька (Сегодня, 13:37) #
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Позорище ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: Zdorov (Сегодня, 13:34) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Бавария»
Играющий тренер.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 13:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
"анархия мать порядка".
это уже полное дно.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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