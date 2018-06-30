"Ленинград" и Слепаков записали песню "Чемпионы" в честь сборной России (видео)

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
4 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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"Ленинград" и Слепаков записали песню "Чемпионы" в честь сборной России (видео)

Группировка "Ленинград" записала песню, посвященную чемпионату мира и сборной России совместно с известным комиком Семеном Слепаковым.

В композиции исполнители просят прощения у игроков российской команды за то, что перед началом ЧМ-2018 не верили в сборную.

Напомним, Слепаков перед началом ЧМ-2018 выпустил юмористическую песню про сборную России.

Теги: Сборная России
Сегодня, 15:32
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№11 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 16:23) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Глас народа ...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№10 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 16:18) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Великолепно
Не ожидал от Шнура
Спасибо!
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: Космос Россия (Сегодня, 16:10) #
  • +2
  •  (2)
online

"Стоит только разик проиграть вам,
Сразу станете Гoндoны!"
Это ЧТО-ТО!!! +++++€€€€€????%%++++++++100500!!!!
Регистрация: 13.07.2015 [жалоба]
№8 Написал: Sash79 Москва (Сегодня, 16:07) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Здорово. Теперь прямым решением заставить играть футболистов на 5 лет больше до 45 лет. Идиотизм...
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
№7 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:06) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мы обыграли мусорные команды , а столько шума будто бы до 1/2 добрались


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:05) #
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online

" стоит раз вам... сразу станете гандоны". Вот так да получше. )


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 16:05) #
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  •  (2)

Ну,круто,молодцы!Всю правду матку!Предупредили! smile
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
№4 Написал: Ditrih (Сегодня, 15:54) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
здорово)))
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№3 Написал: METRo Химки (Сегодня, 15:43) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Они в этой песне посмеялись над большинством наших болельщиков!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:39) #
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  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Во клоуны... Ещё и власти за пенсионный возраст лизнули...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 15:35) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
laughing
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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