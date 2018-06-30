"Ленинград" и Слепаков записали песню "Чемпионы" в честь сборной России (видео)

Группировка "Ленинград" записала песню, посвященную чемпионату мира и сборной России совместно с известным комиком Семеном Слепаковым.В композиции исполнители просят прощения у игроков российской команды за то, что перед началом ЧМ-2018 не верили в сборную.Напомним, Слепаков перед началом ЧМ-2018 выпустил юмористическую песню про сборную России.