Андрей Созин: польский судья прибил шведов огромными гвоздями в матче с Германией

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|4
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|C1
|-:-
|D2
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|A1
|-:-
|B2
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|B1
|-:-
|A2
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|D1
|-:-
|C2
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|E1
|-:-
|F2
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|F1
|-:-
|E2
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|H1
|-:-
|G2
|Москва, Спартак
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|A1|B2
|-:-
|C1|D2
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|E1|F2
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|F1|E2
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|B1|A2
|-:-
|D1|C2
|Сочи
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Андрей Созин: польский судья прибил шведов огромными гвоздями в матче с Германией
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин раскритиковал работу польского арбитра Шимона Марциняка на матче ЧМ-2018 Германия — Швеция (2:1).
"Я не кровожадный человек и понимаю, что без сборной Германии смотрибельность чемпионата мира сильно упадёт, ведь эта команда всегда претендует на самые высокие места. Но после вчерашнего матча против Швеции хочется снова разобраться – зачем нужен VAR и что это такое? Для чего нам нужна система видеоповторов, которая не видит не просто железобетонный пенальти, да там Боатенгу на пожизненное можно было наиграть. Судья же просто сказал, что он не будет смотреть этот эпизод. Несколько миллиардов людей на планете видели, а судья решил просто не разбираться. Почему же люди в комнате не подсказали арбитру?
Было столько разговоров перед установкой системы видеоповторов. Установили эти дорогущие системы, но они не работают. Какой принцип отбора, если в решающих матчах чемпионата мира не ставится такой пенальти? А решение просто принимает судья. Тогда не нужен видеоповтор? Вспомним пенальти в матче Россия – Египет, который был непростым для принятия решения. Посмотрели – поставили. Но в матче Швеции и Германии не поставили стопроцентный пенальти. Как-то на это нужно реагировать. Мы бы сейчас увидели совсем другую сетку в 1/8 – другой накал и другие команды. Но судья из Польши решил, что он будет действовать вот так, и никакой логики в его действиях нет.
Видимо, Боатенга он удалил только тогда, когда весь стадион закричал, и шансов у него не было. Судейские ошибки подобно неназначенному пенальти остаются на века, их потом все вспоминают. Вот и мы запомним, что арбитр из Польши просто прибил шведов огромными гвоздями «сотками» в матче с Германией", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Я не кровожадный человек и понимаю, что без сборной Германии смотрибельность чемпионата мира сильно упадёт, ведь эта команда всегда претендует на самые высокие места. Но после вчерашнего матча против Швеции хочется снова разобраться – зачем нужен VAR и что это такое? Для чего нам нужна система видеоповторов, которая не видит не просто железобетонный пенальти, да там Боатенгу на пожизненное можно было наиграть. Судья же просто сказал, что он не будет смотреть этот эпизод. Несколько миллиардов людей на планете видели, а судья решил просто не разбираться. Почему же люди в комнате не подсказали арбитру?
Было столько разговоров перед установкой системы видеоповторов. Установили эти дорогущие системы, но они не работают. Какой принцип отбора, если в решающих матчах чемпионата мира не ставится такой пенальти? А решение просто принимает судья. Тогда не нужен видеоповтор? Вспомним пенальти в матче Россия – Египет, который был непростым для принятия решения. Посмотрели – поставили. Но в матче Швеции и Германии не поставили стопроцентный пенальти. Как-то на это нужно реагировать. Мы бы сейчас увидели совсем другую сетку в 1/8 – другой накал и другие команды. Но судья из Польши решил, что он будет действовать вот так, и никакой логики в его действиях нет.
Видимо, Боатенга он удалил только тогда, когда весь стадион закричал, и шансов у него не было. Судейские ошибки подобно неназначенному пенальти остаются на века, их потом все вспоминают. Вот и мы запомним, что арбитр из Польши просто прибил шведов огромными гвоздями «сотками» в матче с Германией", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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