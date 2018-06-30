Андрей Созин: польский судья прибил шведов огромными гвоздями в матче с Германией

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
4 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Андрей Созин: польский судья прибил шведов огромными гвоздями в матче с Германией

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин раскритиковал работу польского арбитра Шимона Марциняка на матче ЧМ-2018 Германия — Швеция (2:1).

"Я не кровожадный человек и понимаю, что без сборной Германии смотрибельность чемпионата мира сильно упадёт, ведь эта команда всегда претендует на самые высокие места. Но после вчерашнего матча против Швеции хочется снова разобраться – зачем нужен VAR и что это такое? Для чего нам нужна система видеоповторов, которая не видит не просто железобетонный пенальти, да там Боатенгу на пожизненное можно было наиграть. Судья же просто сказал, что он не будет смотреть этот эпизод. Несколько миллиардов людей на планете видели, а судья решил просто не разбираться. Почему же люди в комнате не подсказали арбитру?

Было столько разговоров перед установкой системы видеоповторов. Установили эти дорогущие системы, но они не работают. Какой принцип отбора, если в решающих матчах чемпионата мира не ставится такой пенальти? А решение просто принимает судья. Тогда не нужен видеоповтор? Вспомним пенальти в матче Россия – Египет, который был непростым для принятия решения. Посмотрели – поставили. Но в матче Швеции и Германии не поставили стопроцентный пенальти. Как-то на это нужно реагировать. Мы бы сейчас увидели совсем другую сетку в 1/8 – другой накал и другие команды. Но судья из Польши решил, что он будет действовать вот так, и никакой логики в его действиях нет.

Видимо, Боатенга он удалил только тогда, когда весь стадион закричал, и шансов у него не было. Судейские ошибки подобно неназначенному пенальти остаются на века, их потом все вспоминают. Вот и мы запомним, что арбитр из Польши просто прибил шведов огромными гвоздями «сотками» в матче с Германией", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин Сборная Германии Сборная Швеции
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№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:12) #
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Никакая система не сможет искоренить алчность, тщеславие и другие пороки людей в черном.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 16:11) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Крепитесь шведы ! Явропа вас не забудет и вам поможет! А судья ??,чего судья?? --так пешка -- да и Не корысти ради, а токмо волею пославшей его жены,он так поступил...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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