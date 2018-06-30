Болельщик Колумбии потерял работу, выпив алкоголь из бинокля на арене в Саранске

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
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F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Болельщик Колумбии потерял работу, выпив алкоголь из бинокля на арене в Саранске

Болельщик сборной Колумбии Луис Фелипе Гомес, приехавший в Россию на ЧМ-2018, лишился работы из-за опубликованного в Интернете видео, как он пьёт алкоголь из бинокля на стадионе в Саранске во время матча колумбийцев с Японией (1:2).

Из-за своей выходки Гомес был уволен из колумбийской авиакомпании Avianica Cargo. Министерство иностранных дел Колумбии напомнило находящимся в России фанатам о правилах поведения на стадионах ЧМ и запрете проносить на матчи алкоголь, сообщает BBC.

"Чемпионат.сом"
Сегодня, 16:29
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(4)
№15 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
В Аэрофлот устроится smile


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№14 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:20) #
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Цитата: сеноповал
Только любовь и память даёт жить


За это не грех промочить слегка горло, синьор.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№13 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 18:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
морозец свежит и трезвит получше опохмела порой. Но лучше все ж таки оставить на после десять капель, сэр. мало ли что.

Ха ха
Столько трупов вокруг меня ((((
Столько мёртвых и убитых ((((((((((((((((
(Столбко моих любимых
Хочинчский, Шуранова, Басов, Дуров - неважно
Только любовь и память даёт жить
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№12 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 17:59) #
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Синеносый артист.Наверно и прибор в духовке пронес по совету наших болел.


--------------------
помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:54) #
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Цитата: сеноповал
Нет !
Всегда спал именно в сугробе
Просто перед тем , как в него лечь, надо пробежаться, а потом спать спокойно - хватает на сорок минут - достаточно
При минус 40 чувстувешь себя бодро ))))))))))

Верю , морозец свежит и трезвит получше опохмела порой. Но лучше все ж таки оставить на после десять капель, сэр. мало ли что.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 17:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Некоторые просто замерзают насмерть в сугробе.

Нет !
Всегда спал именно в сугробе
Просто перед тем , как в него лечь, надо пробежаться, а потом спать спокойно - хватает на сорок минут - достаточно
При минус 40 чувстувешь себя бодро ))))))))))
Мальчишки умирали потому что засыпали - а надо бегать
ГЛАВНОЕ - НЕ ЗДАВАТЬСЯ ЭТИМ ПИДОРАСТАМ
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:48) #
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Цитата: сеноповал
Ехал домой из Заполярья и мне предлозжили выпить Рябиновки - очень вкусно
Очнулся я утром - ждал поезда тринадуать дней ((((((((((((((((((((((((

Что ж , бывает , сэр. Некоторые просто замерзают насмерть в сугробе. Словно пьяные сторожа(с).


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№8 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 17:41) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
вариант с биноклем не самый хреновый

Море вариантов пронести
Тут дело в другом - в том , что этого несчастного человека засняли
Мне жаль этого парня (((((
Как говорил БРОНЕВОЙ - А КТО НЕ ПЬЁТ ????
Ехал домой из Заполярья и мне предлозжили выпить Рябиновки - очень вкусно
Очнулся я утром - ждал поезда тринадуать дней ((((((((((((((((((((((((
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:34) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Египетский вернблюм
В августе Нашествие в тверской области будет... Съезди. Вот там увидишь находчивость. А это так - я не волшебник, я только учусь

Не ну, сэр, согласись, что вариант с биноклем не самый хреновый. Можно конечно грелку привязать, но неэстетично будет. Да и найдут сразу подвох. А Бинокль размером с 2 литра вполне незаметно будет. Просто длинный фокус у него. Длиннофокусный такой хороший биноклик.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 17:11) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сеноповал
))))))))))))))))))

Хриша, тебя вот по этим скобкам можно выкупать, рагуль гуцульский smile

Цитата: yuri
Но какова находчивость

В августе Нашествие в тверской области будет... Съезди. Вот там увидишь находчивость. А это так - я не волшебник, я только учусь


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:02) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как? Как он это сделал? Видос в студию!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 16:56) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: sparwik53
Вот так работать надо службам на стадионах, из Колумбии разглядели нарушителя, а у нас поджигателей трибун фаерами не могут вычислить.

Кстати, заметь - ни одного случая применения фаеров за время ЧМ18!
Наши болельщики также присутствуют на трибунах. Можно значит эту пакость с трибун убрать. Было бы желание.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№3 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 16:41) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
из Колумбии разглядели нарушителя, а у нас поджигателей трибун фаерами не могут вычислить.

Потому что они все члены нашей родной партии
А он НЕ ЧЛЕН ))))))))))))))))))))))))))))))))
СЛАВА БОГУ - полез в трусы и проверил - Я ЧЛЕН ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
А он не член ))))))))))))))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:39) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Вот так работать надо службам на стадионах, из Колумбии разглядели нарушителя, а у нас поджигателей трибун фаерами не могут вычислить.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:38) #
  • -1
  •  (7)

Но какова находчивость- уважуха , искреннее сочувствие за тупизм и безнравственность администрации авиакомпании.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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