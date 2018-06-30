Болельщик Колумбии потерял работу, выпив алкоголь из бинокля на арене в Саранске

Болельщик сборной Колумбии Луис Фелипе Гомес, приехавший в Россию на ЧМ-2018, лишился работы из-за опубликованного в Интернете видео, как он пьёт алкоголь из бинокля на стадионе в Саранске во время матча колумбийцев с Японией (1:2).Из-за своей выходки Гомес был уволен из колумбийской авиакомпании Avianica Cargo. Министерство иностранных дел Колумбии напомнило находящимся в России фанатам о правилах поведения на стадионах ЧМ и запрете проносить на матчи алкоголь, сообщает BBC.