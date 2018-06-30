Сборная Англии забила шесть голов Панаме

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Сборная Англии забила шесть голов Панаме

Матч второго тура группы G чемпионата мира—2018 между национальными командами Англии и Панамы закончился крупной победой англичан.

Чемпионат мира-2018

Группа G. 2-й тур

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия)

Англия – Панама 6:1

Гол: Стоунс, 10, 42, Кейн, 23 (пен.), 45+1 (пен.), 67, Лингард, 36 - Балой, 81

Англия: Пикфорд, Триппьер (Роуз, 74), Стоунс, Уолкер, Магир, Янг, Лофтус-Чик, Хендерсон, Лингард (Делф, 68), Стерлинг, Кейн (Варди, 68)

Панама: Пенедо, Мурильо, Дэвис, Торрес, Эскобар, Гомес (Балой, 74), Барсенас (Арройо, 74), Купер, Годой (Авила, 69), Родригес, Перес

Предупреждения: Купер, 11, Эскобар, 45, Мурильо, 75
Теги: Сборная Англии сборная Панамы
Сегодня, 16:53
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8
(0)
№8 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 17:56) #
  • -1
  •  (1)

Когда играет Панама возникает ощущение,что смотришь не ЧМ,а какие-нибудь Игры Доброй Воли.
Зачем они тут.


--------------------
помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№7 Написал: ilovefootball (Сегодня, 17:30) #
  • 0
  •  (4)

Британцы обоср..лись, вот где страна допинга!
Регистрация: 18.03.2013 [жалоба]
№6 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 17:13) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Юлий Цезарь
допингисты

Юля, а это из какого языка слово?


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: romazab romazab (Сегодня, 17:08) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
На допинг срочно проверить


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Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№4 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 17:05) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: karfagen
а будут еще расширять чм
теперь корей и панам прибавится с аравиями

про нас не забывай


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 17:04) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
а будут еще расширять чм
теперь корей и панам прибавится с аравиями


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 17:01) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Крепок Кейн и негры ихни быстры
Ну а Панама, это какое-то недоразумение, особенно в первом тайме.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 16:59) #
  • +4
  •  (8)

допингисты долбаные!
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
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