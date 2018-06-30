Харри Кейн назван лучшим игроком матча Англия - Панама

Сборная Англии одержала крупную победу над Панамой в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.Лучшим игроком матча признан форвард англичан Гарри Кейн, который оформил хет-трик и вышел на первое место в бомбардирской гонке ЧМ-2018.