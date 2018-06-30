Харри Кейн: я очень горд, не так часто оформляешь хет-трик на чемпионате мира

Форвард сборной Англии Харри Кейн прокомментировал победу над Панамой на чемпионате мира.- Горд забить три гола. Не так часто оформляешь хет-трик на чемпионате мира. Потому и забрал с собой мяч. Игра могла получиться непростой, но мы отлично начали и здорово сработали на стандартных положениях. Все мы проделали отличную работу. Пенальти я часто тренирую.- Очень повезло. Но иногда нападающим нужно везение.- Конечно, я бы хотел ее выиграть. Но главное – помогать команде. Впереди большой путь.- Соперник играл очень агрессивно, но мы были к этому готовы. Все правильно, идёт чемпионат мира, ни одна команда не отдаст победу просто так. Они делали то, что должны были. Как и мы.