Гари Невилл: Боатенг вдруг решил, что является Беккенбауэром. Он бредит

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился мнением об игре защитника сборной Германии Жерома Боатенга в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Швеции (2:1). Напомним, немецкий игрок был удалён с поля после получения второй жёлтой карточки."Центральные защитники сборной Германии были посмешищем. Боатенг по какой-то необъяснимой причине вдруг решил, что он Франц Беккенбауэр. Он играл под руководством Гвардиолы и действительно начал верить в то, что он фантастический футболист. Смешным это казалось лишь в первом тайме. Боатенг бредит, думая, что является игроком. Он просто ходит вперёд и назад по полю", — приводит слова Невилла Goal.