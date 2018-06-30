Защитник Перу: Фарфан лежал бледный, не шевелил ни ногами, ни руками

Защитник сборной Перу Андерсон Сантамария рассказал о состоянии здоровья партнера по команде, нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана, который был госпитализировал после того, как на тренировке сборной ударился головой и потерял сознание."Он не двигался, не шевелил ни ногами, ни руками. Ему открыли глаза, а он был весь бледный и только моргал. Это была тяжелая сцена, никогда не был свидетелем такой ситуации, но врачи успокоили нас тем, что он реагировал на происходящее.Он уже в сознании и спит. Может шевелить ногами. Ему ничего не угрожает. Надеемся, что сегодня-завтра он присоединится к команде, но пока он в больнице", — цитирует Сантамарию AS.