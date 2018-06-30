Защитник Панамы: здорово забить наш первый гол на чемпионатах мира

Защитник сборной Панамы Фелипе Балой прокомментировал поражение от Англии (1:6) в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018."Это здорово – получить возможность забить наш первый гол на чемпионатах мира. Там была хорошая передача от Рикадо Авилы, он хороший игрок. Он должен продолжать работать, потому что очень талантливый футболист. Наш тренер говорил, что нам нужно учиться, и он имел в виду именно это. Мы играем с топ-командами, с отличными игроками", - цитирует игрока пресс-служба ФИФА.