Аргентинский тренер Ломбарди: Месси нужно выгнать из сборной

Известный аргентинский тренер Рикардо Карусо Ломбарди раскритиковал лидера сборной своей страны Лионеля Месси."Месси "съел" семь тренеров. Мне кажется, он специально сыграл плохо, чтобы подставить Хорхе Сампаоли. Им нужно выгнать Месси из сборной. Ему на всё плевать, он играет наперекор главному тренеру. Он всегда хочет быть окружённым игроками, которые ему нравятся, но не лучшими игроками", – приводит слова Ломбарди Marca.