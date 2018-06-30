Аргентинский тренер Ломбарди: Месси нужно выгнать из сборной

Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Польша
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|C1
|-:-
|D2
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|A1
|-:-
|B2
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|B1
|-:-
|A2
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|D1
|-:-
|C2
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|E1
|-:-
|F2
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|F1
|-:-
|E2
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|H1
|-:-
|G2
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|A1|B2
|-:-
|C1|D2
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|E1|F2
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|F1|E2
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|B1|A2
|-:-
|D1|C2
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
|Подробнее
Опрос:
Как сыграет Россия с Уругваем?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 22:55
Сборная Колумбии в Казани разгромила Польшу (24)
Сборная Колумбии в Казани разгромила Польшу (24)
Вчера, 22:27
Источник: ФИФА знала о подмене пробы Камболова 18 месяцев назад (6)
Источник: ФИФА знала о подмене пробы Камболова 18 месяцев назад (6)
Вчера, 22:15
Полузащитник сборной Сенегала: мне очень нравится Россия, здесь доброжелательные люди (3)
Полузащитник сборной Сенегала: мне очень нравится Россия, здесь доброжелательные люди (3)
Вчера, 21:02
Хосе Хименес не сыграет с Россией из-за травмы
Хосе Хименес не сыграет с Россией из-за травмы
Вчера, 20:54
Англия – Панама: фотоотчет встречи
Англия – Панама: фотоотчет встречи
Вчера, 20:17
Польша – Колумбия: стали известны стартовые составы
Польша – Колумбия: стали известны стартовые составы
Вчера, 19:51
Сборные Японии и Сенегала забили друг другу по два мяча (5)
Сборные Японии и Сенегала забили друг другу по два мяча (5)
Вчера, 19:24
Дмитрий Нагиев: по сравнению с Месси и Неймаром наши игроки получают жалкие 3-5 миллионов (7)
Дмитрий Нагиев: по сравнению с Месси и Неймаром наши игроки получают жалкие 3-5 миллионов (7)
Вчера, 19:06
CNN: Мохамед Салах хочет уйти из сборной Египта из-за использования его имиджа в политических целях (33)
CNN: Мохамед Салах хочет уйти из сборной Египта из-за использования его имиджа в политических целях (33)
Вчера, 19:02
"Ювентус" потерял интерес к Александру Головину (50)
"Ювентус" потерял интерес к Александру Головину (50)
Вчера, 18:28
Мохамед Салах тренируется в общей группе
Мохамед Салах тренируется в общей группе
Вчера, 18:02
Дарио Гомес: Панама – это маленький мальчик, который пришел поиграть против взрослых мужиков (1)
Дарио Гомес: Панама – это маленький мальчик, который пришел поиграть против взрослых мужиков (1)
Вчера, 17:38
Главный тренер Египта: сборная России - команда-сюрприз (2)
Главный тренер Египта: сборная России - команда-сюрприз (2)
Вчера, 17:16
Харри Кейн назван лучшим игроком матча Англия - Панама (4)
Харри Кейн назван лучшим игроком матча Англия - Панама (4)
Вчера, 17:15
Япония – Сенегал: стали известны стартовые составы
Япония – Сенегал: стали известны стартовые составы
Вчера, 17:06
Харри Кейн вышел на первое место в гонке бомбардиров ЧМ-2018 (3)
Харри Кейн вышел на первое место в гонке бомбардиров ЧМ-2018 (3)
Вчера, 16:53
Сборная Англии забила шесть голов Панаме (9)
Сборная Англии забила шесть голов Панаме (9)
Вчера, 16:53
Гриша, зачем так много пенальти? Англия, тебе не стыдно так издеваться над дебютантом? (1)
Гриша, зачем так много пенальти? Англия, тебе не стыдно так издеваться над дебютантом? (1)
Вчера, 16:44
Англия - Панама: матч посетили 43 319 болельщиков (2)
Англия - Панама: матч посетили 43 319 болельщиков (2)
Вчера, 16:16
Сергей Карасёв рассудит матч ЧМ-2018 Австралия – Перу (5)
Сергей Карасёв рассудит матч ЧМ-2018 Австралия – Перу (5)
Вчера, 15:15
Александр Гришин: Германия - фаворит ЧМ-2018, наравне с Бельгией, Францией и Бразилией (1)
Александр Гришин: Германия - фаворит ЧМ-2018, наравне с Бельгией, Францией и Бразилией (1)
Вчера, 14:46
Александр Кокорин - Месси: с днем рождения, король! Ждем в финале против сборной России (13)
Александр Кокорин - Месси: с днем рождения, король! Ждем в финале против сборной России (13)
Вчера, 14:36
Йоахим Лёв: пока рано говорить о возможном матче со сборной Бразилии в плей-офф ЧМ-2018
Йоахим Лёв: пока рано говорить о возможном матче со сборной Бразилии в плей-офф ЧМ-2018
Вчера, 14:23
Министр спорта Беларуси: когда Россия забивала Египту, радостные крики были слышны в квартирах, кафе и на улицах нашей страны (3)
Министр спорта Беларуси: когда Россия забивала Египту, радостные крики были слышны в квартирах, кафе и на улицах нашей страны (3)
Вчера, 14:06
Англия - Панама: стартовые составы команд
Англия - Панама: стартовые составы команд
Аргентинский тренер Ломбарди: Месси нужно выгнать из сборной
Известный аргентинский тренер Рикардо Карусо Ломбарди раскритиковал лидера сборной своей страны Лионеля Месси.
"Месси "съел" семь тренеров. Мне кажется, он специально сыграл плохо, чтобы подставить Хорхе Сампаоли. Им нужно выгнать Месси из сборной. Ему на всё плевать, он играет наперекор главному тренеру. Он всегда хочет быть окружённым игроками, которые ему нравятся, но не лучшими игроками", – приводит слова Ломбарди Marca.
"Чемпионат.сом"
"Месси "съел" семь тренеров. Мне кажется, он специально сыграл плохо, чтобы подставить Хорхе Сампаоли. Им нужно выгнать Месси из сборной. Ему на всё плевать, он играет наперекор главному тренеру. Он всегда хочет быть окружённым игроками, которые ему нравятся, но не лучшими игроками", – приводит слова Ломбарди Marca.
"Чемпионат.сом"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.