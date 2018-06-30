В 11-й игровой день ЧМ было забито 14 голов - это лучший показатель с ЧМ-1990

В трех вчерашних матчах ЧМ-2018 команды в общей сложности забили 14 голов.Англия обыграла Панаму (6:1), Япония разошлась миром с Сенегалом (2:2), Польша крупно уступила Колумбии (0:3).Такое результативности в отдельно взятый день на чемпионатах мира не было 28 лет.В последний раз это произошло в 1990 году – тогда было забито также 14 мячей. Отметим, что статистика берется из расчета трех матчей за день.