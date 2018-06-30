Лео Месси: я не теряю надежды выиграть ЧМ-2018

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признался, что он все еще надеется выиграть чемпионат мира в России."Я всегда мечтал поднять над головой трофей чемпионата мира. Когда я просто думаю об этом моменте, у меня идут мурашки по коже. Это сделало бы счастливыми миллионы аргентинцев. Поэтому мы не можем отказаться от мечты осуществить это в России.Все мысли сейчас о матче с Нигерией", - сказал Месси.Аргентине в последнем туре нужно обыгрывать Нигерию, чтобы иметь шансы на выход из группы. Сегодня аргентинцы провели занятие в рамках подготовки к дуэли с африканцами. При этом тренировку провел Хорхе Сампаоли, несмотря на различные слухи о его отстранении от должности.