Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Россия готовится выиграть группу

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Колумбия
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|Польша
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|C1
|-:-
|D2
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|A1
|-:-
|B2
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|B1
|-:-
|A2
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|D1
|-:-
|C2
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|E1
|-:-
|F2
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|F1
|-:-
|E2
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|H1
|-:-
|G2
|Москва, Спартак
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|A1|B2
|-:-
|C1|D2
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|E1|F2
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|F1|E2
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|B1|A2
|-:-
|D1|C2
|Сочи
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|Гости
|Стадион
|SF1
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|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
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|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
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|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
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Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Россия готовится выиграть группу
Вместо того, чтобы повторять заученные строки о слабом поколении, с которым ничего не сделает ни один тренер, разжёвывать ошибки этого самого тренера и сокрушаться, что мы за 10 лет не подготовили смену 38-летнему защитнику, мы задаёмся вопросами: так что же это было? Сборная России действительно крута или это нам достались два днища, как Англии и Бельгии? Игра с Уругваем, возможно, даст какие-то ответы.
Из-за группы G и недавних свершений Англии и Бельгии нельзя сказать, что сборная России добилась уникальных достижений, но всё же мы явно выпадаем из общего тренда – решающих голов на последних минутах, с пенальти, в упорной борьбе. Хочется верить, что всё это – в первую очередь не из-за безобразной игры наших соперников, которые выделились на общем конкурентном фоне, да притом сразу вдвоём угодив именно в нашу группу.
Но что это было – мы так до конца и не узнаем. Завтрашний матч с Уругваем, как ни крути, не будет последним и решающим для обеих команд. А к плей-офф у нашей команды вполне может начаться прогнозируемый спад: покуда Португалия и Испания набирают по ходу турнира, наши должны напротив регрессировать. Очевидно, что пик Черчесов планировал к первым матчам турнира – другого выхода у него просто не было. Очевидно, что этот единственно верный план сработал великолепно. Очевидно, что долгое продвижение по турниру в этом плане вряд ли было предусмотрено.
Но в любом случае нам есть за что благодарить сборную впервые за 10 лет. Займём первое место в группе – замечательно! Проиграем в 1/8 в борьбе, достойно – уже неплохо. Станислав Черчесов решает задачи по мере поступления. Первую и главную он уже выполнил, но тренер вряд ли просто так несколько раз говорил о желании занять первое место и о том, что играть будут те, кто лучше готов.
Легендарный Игорь Рабинер перед матчем говорил, что на месте Черчесова не рисковал бы получившими жёлтые карточки Головиным и Смоловым. Но тренер ответил, что при определении состава этот фактор повлияет не более, чем на 1 процент. Смелый, но не особо обдуманный подход, учитывая то, что Головин свою карту получил уже при счёте 3:0 – ненужность карточки его, похоже, не остановит.
Тем не менее, подход «играть будет оптимальный состав» ротации не исключает. Возможно, тот же Алексей Миранчук сейчас свежее и продуктивнее Головина, а Кудряшов – испытывавшего проблемы со здоровьем Жиркова.
Но тренировалась сборная, включая Жиркова, в полном составе, за исключением оставшегося в Москве Алана Дзагоева. Я впервые посетил такое потрясающее мероприятие, как предматчевая тренировка команды Черчесова, на которое так жалуются московские коллеги. Чтобы не жаловаться, надо просто приезжать сразу к прессухе и всё.
Единственной интересной деталью, увиденной за открытые 15 минут разминки, была плёнка, накрывшая правую штрафную и прилегающие к ней фланги. Оказывается, из-за солнечных лучей на этой части поля хуже растёт досеянная трава. Впрочем, вряд ли стоит этому удивляться. Вот если бы в Самаре не было проблем с полем, тогда да, стоило бы задуматься.
Однако Станислав Черчесов справедливо исправил бы меня: не проблемы, а вопросы. Тренеры обеих команд одобрили неиспользование всей площади поля, на предматчевых тренировках она в принципе и не нужна, как отметил бывший футболист Роман Орещук. Поберечь траву от Солнца было не лишним: вчера в Самаре был первый по-настоящему летний день с жарой, всё как положено в курортном городе, главными атрибутами которого являются пиво и Волга.
Но Станислав Черчесов провёл тренировку в спортивной куртке. На вопрос об этом он отшутился: «Просто куртка красивая, хорошая, хотел показать». Станислав Саламович был в хорошем расположении духа и выдал несколько перлов. Например, «Слово не воробей – вылетит, даже с моей реакцией не поймаешь». Или, указывая на «забитый» рукав Смолова, «Мне есть что почитать, тут так всё разрисовано, что никаких газет не надо».
Без традиционных рыков и ответок, впрочем, всё равно не обошлось. «Миранчуки не играют, потому что тренер так решил», «Мы о матче или о чём тут говорим?», «Допинг-проверки? Я не врач, а тренер», «Почему мы не можем играть в 2 нападающих? Что, ввели какой-то запрет?». И это неплохо: скорее насторожило бы, если бы Черчесов внезапно превратился бы в Леонида Слуцкого. После успехов он не размяк.
Если Черчесов на пресс-конференции ничем не удивил, то сюрпризом стало само появление игрока рядом с ним. Фёдор Смолов – главный неудачник этого чемпионата мира. С ним не может поспорить даже Алан Дзагоев, ведь Федю подвело не здоровье, а он сам. У Алана не было шансов уехать в Европу после ЧМ, а Смолов только об этом и говорил. И вот Фёдор, разочарованный потерей места в составе, которое у него имелось на протяжении двух лет, не выдержавший и ответивший в Инстаграме критикану, не прячется, а приходит разговаривать с журналистами. Наверняка не против воли, а совсем наоборот.
В основном Федя говорил банальные слова, но хотя бы объяснил свою ответку в Инстаграме, разъяснив, почему речь там зашла о деньгах. Дмитрий Симонов заметил, что приходящие на пресс-конференцию футболисты редко остаются в запасе, на что Черчесов отшутился: «Мне кажется, это Федя попросил спросить».
Если для Черчесова риск получить дисквалификационную карточку и вправду имеет значение в 1 процент, то появление Смолова вполне вероятно. Он явно не в своей тарелке, потому ему игра с Уругваем, пожалуй, нужнее, чем Дзюбе. Артём должен играть в основе матч 1/8 финала, но попробовать оживить Смолова и придать ему уверенность тоже будет не лишним.
Как ни странно, но по этой же причине Оскар Табарес может оставить в составе и Эдинсона Кавани, и Луиса Суареса. Эти парни точно не страдают от неуверенности, они давным давно партнёры по сборной, но сейчас Табарес чуть ли не впервые использует их в ранге равноценных форвардов, не отправляя Кавани куда-то на фланг или в прессинг плеймейкера соперника. Только пока взаимодействие форвардов оставляет желать: Саудовской Аравии Суарес забил после ошибки вратаря с углового, а Египту также после корнера забил Хименес.
Его отсутствие и стало главной предматчевой темой со стороны Уругвая. Хосе и в «Атлетико», и в сборной составляет с Годином такую пару центральных защитников, что на Дзюбу и Смолова надежд особо и не было. Возможно, теперь нашим нападающим будет чуть полегче – с любым из партнёров Годин сыгран не так хорошо.
Помимо вылета Хименеса о составе Уругвая ничего не известно: Табарес наотрез отказался делать даже намёки. Если Черчесов дал понять, что играть будут сильнейшие, то от уругвайского тренера непонятно, чего ждать. И всё же вряд ли он прибегнет к ротации состава. В отличие от России, его команда как раз должна во всех смыслах набирать по ходу турнира после двух скромных побед. Возможно, признаки прогресса к плей-офф проявятся уже в Самаре.
В связи с этим особенно забавно смотрится вчерашний «инсайд» «Спорт-Экспресса» о том, что Испания хочет попасть на Уругвай. В плей-офф прагматичная, неуступчивая, набирающая форму и очень мастеровитая команда Табареса обещает быть тяжелейшим соперником. Но пока итоговое расположение непонятно в обеих группах, можно лишь сказать, что победитель нашей отправится в Сочи, а вторая команда квартета сыграет 1/8 финала в «Лужниках». Пожелаем сборной России открыть новый для себя стадион. А самарский сделать счастливым.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: РФС
Из-за группы G и недавних свершений Англии и Бельгии нельзя сказать, что сборная России добилась уникальных достижений, но всё же мы явно выпадаем из общего тренда – решающих голов на последних минутах, с пенальти, в упорной борьбе. Хочется верить, что всё это – в первую очередь не из-за безобразной игры наших соперников, которые выделились на общем конкурентном фоне, да притом сразу вдвоём угодив именно в нашу группу.
Но что это было – мы так до конца и не узнаем. Завтрашний матч с Уругваем, как ни крути, не будет последним и решающим для обеих команд. А к плей-офф у нашей команды вполне может начаться прогнозируемый спад: покуда Португалия и Испания набирают по ходу турнира, наши должны напротив регрессировать. Очевидно, что пик Черчесов планировал к первым матчам турнира – другого выхода у него просто не было. Очевидно, что этот единственно верный план сработал великолепно. Очевидно, что долгое продвижение по турниру в этом плане вряд ли было предусмотрено.
Но в любом случае нам есть за что благодарить сборную впервые за 10 лет. Займём первое место в группе – замечательно! Проиграем в 1/8 в борьбе, достойно – уже неплохо. Станислав Черчесов решает задачи по мере поступления. Первую и главную он уже выполнил, но тренер вряд ли просто так несколько раз говорил о желании занять первое место и о том, что играть будут те, кто лучше готов.
Легендарный Игорь Рабинер перед матчем говорил, что на месте Черчесова не рисковал бы получившими жёлтые карточки Головиным и Смоловым. Но тренер ответил, что при определении состава этот фактор повлияет не более, чем на 1 процент. Смелый, но не особо обдуманный подход, учитывая то, что Головин свою карту получил уже при счёте 3:0 – ненужность карточки его, похоже, не остановит.
Тем не менее, подход «играть будет оптимальный состав» ротации не исключает. Возможно, тот же Алексей Миранчук сейчас свежее и продуктивнее Головина, а Кудряшов – испытывавшего проблемы со здоровьем Жиркова.
Но тренировалась сборная, включая Жиркова, в полном составе, за исключением оставшегося в Москве Алана Дзагоева. Я впервые посетил такое потрясающее мероприятие, как предматчевая тренировка команды Черчесова, на которое так жалуются московские коллеги. Чтобы не жаловаться, надо просто приезжать сразу к прессухе и всё.
Единственной интересной деталью, увиденной за открытые 15 минут разминки, была плёнка, накрывшая правую штрафную и прилегающие к ней фланги. Оказывается, из-за солнечных лучей на этой части поля хуже растёт досеянная трава. Впрочем, вряд ли стоит этому удивляться. Вот если бы в Самаре не было проблем с полем, тогда да, стоило бы задуматься.
Однако Станислав Черчесов справедливо исправил бы меня: не проблемы, а вопросы. Тренеры обеих команд одобрили неиспользование всей площади поля, на предматчевых тренировках она в принципе и не нужна, как отметил бывший футболист Роман Орещук. Поберечь траву от Солнца было не лишним: вчера в Самаре был первый по-настоящему летний день с жарой, всё как положено в курортном городе, главными атрибутами которого являются пиво и Волга.
Но Станислав Черчесов провёл тренировку в спортивной куртке. На вопрос об этом он отшутился: «Просто куртка красивая, хорошая, хотел показать». Станислав Саламович был в хорошем расположении духа и выдал несколько перлов. Например, «Слово не воробей – вылетит, даже с моей реакцией не поймаешь». Или, указывая на «забитый» рукав Смолова, «Мне есть что почитать, тут так всё разрисовано, что никаких газет не надо».
Без традиционных рыков и ответок, впрочем, всё равно не обошлось. «Миранчуки не играют, потому что тренер так решил», «Мы о матче или о чём тут говорим?», «Допинг-проверки? Я не врач, а тренер», «Почему мы не можем играть в 2 нападающих? Что, ввели какой-то запрет?». И это неплохо: скорее насторожило бы, если бы Черчесов внезапно превратился бы в Леонида Слуцкого. После успехов он не размяк.
Если Черчесов на пресс-конференции ничем не удивил, то сюрпризом стало само появление игрока рядом с ним. Фёдор Смолов – главный неудачник этого чемпионата мира. С ним не может поспорить даже Алан Дзагоев, ведь Федю подвело не здоровье, а он сам. У Алана не было шансов уехать в Европу после ЧМ, а Смолов только об этом и говорил. И вот Фёдор, разочарованный потерей места в составе, которое у него имелось на протяжении двух лет, не выдержавший и ответивший в Инстаграме критикану, не прячется, а приходит разговаривать с журналистами. Наверняка не против воли, а совсем наоборот.
В основном Федя говорил банальные слова, но хотя бы объяснил свою ответку в Инстаграме, разъяснив, почему речь там зашла о деньгах. Дмитрий Симонов заметил, что приходящие на пресс-конференцию футболисты редко остаются в запасе, на что Черчесов отшутился: «Мне кажется, это Федя попросил спросить».
Если для Черчесова риск получить дисквалификационную карточку и вправду имеет значение в 1 процент, то появление Смолова вполне вероятно. Он явно не в своей тарелке, потому ему игра с Уругваем, пожалуй, нужнее, чем Дзюбе. Артём должен играть в основе матч 1/8 финала, но попробовать оживить Смолова и придать ему уверенность тоже будет не лишним.
Как ни странно, но по этой же причине Оскар Табарес может оставить в составе и Эдинсона Кавани, и Луиса Суареса. Эти парни точно не страдают от неуверенности, они давным давно партнёры по сборной, но сейчас Табарес чуть ли не впервые использует их в ранге равноценных форвардов, не отправляя Кавани куда-то на фланг или в прессинг плеймейкера соперника. Только пока взаимодействие форвардов оставляет желать: Саудовской Аравии Суарес забил после ошибки вратаря с углового, а Египту также после корнера забил Хименес.
Его отсутствие и стало главной предматчевой темой со стороны Уругвая. Хосе и в «Атлетико», и в сборной составляет с Годином такую пару центральных защитников, что на Дзюбу и Смолова надежд особо и не было. Возможно, теперь нашим нападающим будет чуть полегче – с любым из партнёров Годин сыгран не так хорошо.
Прямое включение корреспондента из Самары. В конце сюжета он говорит, что матч с нашими пропустит Хименес (спец. для Решетова уточняет, что он забил победный Египту).— Anton Vinogradov (@Winant) June 24, 2018
Мишаня после включения благодарит корра, а потом резюмирует: "Самое главное, узнали, что Уругвай без потерь".
Помимо вылета Хименеса о составе Уругвая ничего не известно: Табарес наотрез отказался делать даже намёки. Если Черчесов дал понять, что играть будут сильнейшие, то от уругвайского тренера непонятно, чего ждать. И всё же вряд ли он прибегнет к ротации состава. В отличие от России, его команда как раз должна во всех смыслах набирать по ходу турнира после двух скромных побед. Возможно, признаки прогресса к плей-офф проявятся уже в Самаре.
В связи с этим особенно забавно смотрится вчерашний «инсайд» «Спорт-Экспресса» о том, что Испания хочет попасть на Уругвай. В плей-офф прагматичная, неуступчивая, набирающая форму и очень мастеровитая команда Табареса обещает быть тяжелейшим соперником. Но пока итоговое расположение непонятно в обеих группах, можно лишь сказать, что победитель нашей отправится в Сочи, а вторая команда квартета сыграет 1/8 финала в «Лужниках». Пожелаем сборной России открыть новый для себя стадион. А самарский сделать счастливым.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: РФС
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