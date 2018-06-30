Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Россия готовится выиграть группу

Прямое включение корреспондента из Самары. В конце сюжета он говорит, что матч с нашими пропустит Хименес (спец. для Решетова уточняет, что он забил победный Египту).



Мишаня после включения благодарит корра, а потом резюмирует: "Самое главное, узнали, что Уругвай без потерь".