Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Россия готовится выиграть группу

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Россия готовится выиграть группу

Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Россия готовится выиграть группуВместо того, чтобы повторять заученные строки о слабом поколении, с которым ничего не сделает ни один тренер, разжёвывать ошибки этого самого тренера и сокрушаться, что мы за 10 лет не подготовили смену 38-летнему защитнику, мы задаёмся вопросами: так что же это было? Сборная России действительно крута или это нам достались два днища, как Англии и Бельгии? Игра с Уругваем, возможно, даст какие-то ответы.

Из-за группы G и недавних свершений Англии и Бельгии нельзя сказать, что сборная России добилась уникальных достижений, но всё же мы явно выпадаем из общего тренда – решающих голов на последних минутах, с пенальти, в упорной борьбе. Хочется верить, что всё это – в первую очередь не из-за безобразной игры наших соперников, которые выделились на общем конкурентном фоне, да притом сразу вдвоём угодив именно в нашу группу.

Но что это было – мы так до конца и не узнаем. Завтрашний матч с Уругваем, как ни крути, не будет последним и решающим для обеих команд. А к плей-офф у нашей команды вполне может начаться прогнозируемый спад: покуда Португалия и Испания набирают по ходу турнира, наши должны напротив регрессировать. Очевидно, что пик Черчесов планировал к первым матчам турнира – другого выхода у него просто не было. Очевидно, что этот единственно верный план сработал великолепно. Очевидно, что долгое продвижение по турниру в этом плане вряд ли было предусмотрено.

Но в любом случае нам есть за что благодарить сборную впервые за 10 лет. Займём первое место в группе – замечательно! Проиграем в 1/8 в борьбе, достойно – уже неплохо. Станислав Черчесов решает задачи по мере поступления. Первую и главную он уже выполнил, но тренер вряд ли просто так несколько раз говорил о желании занять первое место и о том, что играть будут те, кто лучше готов.

Легендарный Игорь Рабинер перед матчем говорил, что на месте Черчесова не рисковал бы получившими жёлтые карточки Головиным и Смоловым. Но тренер ответил, что при определении состава этот фактор повлияет не более, чем на 1 процент. Смелый, но не особо обдуманный подход, учитывая то, что Головин свою карту получил уже при счёте 3:0 – ненужность карточки его, похоже, не остановит.



Тем не менее, подход «играть будет оптимальный состав» ротации не исключает. Возможно, тот же Алексей Миранчук сейчас свежее и продуктивнее Головина, а Кудряшов – испытывавшего проблемы со здоровьем Жиркова.

Но тренировалась сборная, включая Жиркова, в полном составе, за исключением оставшегося в Москве Алана Дзагоева. Я впервые посетил такое потрясающее мероприятие, как предматчевая тренировка команды Черчесова, на которое так жалуются московские коллеги. Чтобы не жаловаться, надо просто приезжать сразу к прессухе и всё.

Единственной интересной деталью, увиденной за открытые 15 минут разминки, была плёнка, накрывшая правую штрафную и прилегающие к ней фланги. Оказывается, из-за солнечных лучей на этой части поля хуже растёт досеянная трава. Впрочем, вряд ли стоит этому удивляться. Вот если бы в Самаре не было проблем с полем, тогда да, стоило бы задуматься.

Однако Станислав Черчесов справедливо исправил бы меня: не проблемы, а вопросы. Тренеры обеих команд одобрили неиспользование всей площади поля, на предматчевых тренировках она в принципе и не нужна, как отметил бывший футболист Роман Орещук. Поберечь траву от Солнца было не лишним: вчера в Самаре был первый по-настоящему летний день с жарой, всё как положено в курортном городе, главными атрибутами которого являются пиво и Волга.

Но Станислав Черчесов провёл тренировку в спортивной куртке. На вопрос об этом он отшутился: «Просто куртка красивая, хорошая, хотел показать». Станислав Саламович был в хорошем расположении духа и выдал несколько перлов. Например, «Слово не воробей – вылетит, даже с моей реакцией не поймаешь». Или, указывая на «забитый» рукав Смолова, «Мне есть что почитать, тут так всё разрисовано, что никаких газет не надо».



Без традиционных рыков и ответок, впрочем, всё равно не обошлось. «Миранчуки не играют, потому что тренер так решил», «Мы о матче или о чём тут говорим?», «Допинг-проверки? Я не врач, а тренер», «Почему мы не можем играть в 2 нападающих? Что, ввели какой-то запрет?». И это неплохо: скорее насторожило бы, если бы Черчесов внезапно превратился бы в Леонида Слуцкого. После успехов он не размяк.

Если Черчесов на пресс-конференции ничем не удивил, то сюрпризом стало само появление игрока рядом с ним. Фёдор Смолов – главный неудачник этого чемпионата мира. С ним не может поспорить даже Алан Дзагоев, ведь Федю подвело не здоровье, а он сам. У Алана не было шансов уехать в Европу после ЧМ, а Смолов только об этом и говорил. И вот Фёдор, разочарованный потерей места в составе, которое у него имелось на протяжении двух лет, не выдержавший и ответивший в Инстаграме критикану, не прячется, а приходит разговаривать с журналистами. Наверняка не против воли, а совсем наоборот.

В основном Федя говорил банальные слова, но хотя бы объяснил свою ответку в Инстаграме, разъяснив, почему речь там зашла о деньгах. Дмитрий Симонов заметил, что приходящие на пресс-конференцию футболисты редко остаются в запасе, на что Черчесов отшутился: «Мне кажется, это Федя попросил спросить».

Если для Черчесова риск получить дисквалификационную карточку и вправду имеет значение в 1 процент, то появление Смолова вполне вероятно. Он явно не в своей тарелке, потому ему игра с Уругваем, пожалуй, нужнее, чем Дзюбе. Артём должен играть в основе матч 1/8 финала, но попробовать оживить Смолова и придать ему уверенность тоже будет не лишним.

Как ни странно, но по этой же причине Оскар Табарес может оставить в составе и Эдинсона Кавани, и Луиса Суареса. Эти парни точно не страдают от неуверенности, они давным давно партнёры по сборной, но сейчас Табарес чуть ли не впервые использует их в ранге равноценных форвардов, не отправляя Кавани куда-то на фланг или в прессинг плеймейкера соперника. Только пока взаимодействие форвардов оставляет желать: Саудовской Аравии Суарес забил после ошибки вратаря с углового, а Египту также после корнера забил Хименес.

Его отсутствие и стало главной предматчевой темой со стороны Уругвая. Хосе и в «Атлетико», и в сборной составляет с Годином такую пару центральных защитников, что на Дзюбу и Смолова надежд особо и не было. Возможно, теперь нашим нападающим будет чуть полегче – с любым из партнёров Годин сыгран не так хорошо.



Помимо вылета Хименеса о составе Уругвая ничего не известно: Табарес наотрез отказался делать даже намёки. Если Черчесов дал понять, что играть будут сильнейшие, то от уругвайского тренера непонятно, чего ждать. И всё же вряд ли он прибегнет к ротации состава. В отличие от России, его команда как раз должна во всех смыслах набирать по ходу турнира после двух скромных побед. Возможно, признаки прогресса к плей-офф проявятся уже в Самаре.

В связи с этим особенно забавно смотрится вчерашний «инсайд» «Спорт-Экспресса» о том, что Испания хочет попасть на Уругвай. В плей-офф прагматичная, неуступчивая, набирающая форму и очень мастеровитая команда Табареса обещает быть тяжелейшим соперником. Но пока итоговое расположение непонятно в обеих группах, можно лишь сказать, что победитель нашей отправится в Сочи, а вторая команда квартета сыграет 1/8 финала в «Лужниках». Пожелаем сборной России открыть новый для себя стадион. А самарский сделать счастливым.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: РФС
Теги: Сборная России Черчесов Смолов Сборная Уругвая
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№2 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 10:50) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Kolpino2
Ерунда про пик формы. Судя по играм с Австрией и Турцией пик формы как раз на первый раунд плей-офф должен прийтись.

как показывает опыт прошлых лет, пик у наших длится 2-3 матча. Как на Евро-2008 (неплохо с Грецией, хорошо со Швецией и самая мощь с Голландией, после чего провал с Испанией). Или на Евро-2012 (товарняк с Италией с разгромом, разгром чехов, начало спада с Польшей и провал с Грецией). Так что тут я бы не был оптимистом
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:41) #
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Ерунда про пик формы. Судя по играм с Австрией и Турцией пик формы как раз на первый раунд плей-офф должен прийтись.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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