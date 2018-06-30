Роберто Карлос: Смолов - настоящий бриллиант! Он сможет заиграть в Европе

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роберто Карлос считает, что его бывший партнер по "Анжи" Федор Смолов еще успеет проявить себя на домашнем чемпионате мира в составе сборной России."Федор Смолов - настоящий бриллиант! Он отличный игрок. А еще он мой хороший друг и я желаю ему успехов. Думаю, у него ещё будет шанс проявить себя на этом чемпионате. Также считаю, что у него хорошие шансы продолжить свою карьеру в Европе после мундиаля. И у него наверняка все получится", - сказал бразилец.